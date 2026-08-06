Pochi disastri spingono l'utile di Swiss Re

Swiss Re è una società di grande tradizione. Le origini del gruppo vengono infatti messe in relazione con l'incendio che nella notte fra il 10 e l'11 maggio 1861 distrusse due terzi dell'allora fiorente città di Glarona. Gli assicuratori si trovarono confrontati con danni di cinque volte superiori ai loro accantonamenti: questo mostrò il pericolo che un evento di grandi proporzioni poteva rappresentare per l'intero ramo in Svizzera. Anche per evitare che i premi di riassicurazione finissero all'estero, nel 1863 venne quindi fondata la Schweizerische Rückversicherungs-Gesellschaft. Quell'entità, spesso abbreviata in Schweizer Rück, è oggi Swiss Re, un colosso attivo a livello planetario - ha circa 70 uffici nel mondo, con un organico di 15'000 dipendenti, di cui 3000 in Svizzera - che ad esempio è stato in prima fila nell'assicurazione delle torri gemelle di New York, distrutte da un attacco terroristico islamista nel 2001.