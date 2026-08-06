Iniziativa 10 milioni: «Il limite demografico ha spaventato gli elettori»

Il sostegno si è invece basato principalmente su considerazioni di politica migratoria e di crescita, rileva l'istituto di ricerca gfs.bern, autore dello studio. Il comportamento di voto è stato fortemente polarizzato, con l'elettorato dell'UDC in blocco (95%) a favore. Anche gli aventi diritto senza affiliazione partitica hanno accolto l'iniziativa, seppur di stretta misura (51% di sì).

Passando alla legge sul servizio civile, accettata dal 52,5% degli svizzeri, fondamentale è stata la volontà di garantire un organico sufficiente all'esercito. Un'argomentazione che peraltro ha trovato riscontro pure nelle file dei contrari.