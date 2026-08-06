Nati sei cuccioli di ghepardo allo Zoo di Basilea
Si tratta di quattro maschi e due femmine, tutti in buona salute: sono visibili al pubblico
Si tratta di quattro maschi e due femmine, tutti in buona salute: sono visibili al pubblico
BASILEA - Sei cuccioli di ghepardo sono nati allo Zoo di Basilea. Si tratta di quattro maschi e due femmine, tutti in buona salute, come ha comunicato la struttura giovedì.
I piccoli sono venuti alla luce il 5 giugno e hanno già ricevuto i loro nomi: Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa e Xenia. Il 2026 è infatti l'anno della lettera X per l'assegnazione dei nomi allo zoo. Attualmente i cuccioli sono visibili senza restrizioni nell'area a loro dedicata.
Si tratta della prima cucciolata per la madre Malaika, una femmina di quattro anni arrivata a Basilea nel 2024 dallo zoo di Stoccarda.
Secondo la Lista Rossa dell'Unione mondiale per la conservazione della natura (IUCN), i ghepardi sono considerati a rischio. In natura si stima che vivano meno di 7'000 esemplari adulti e la popolazione è in continua diminuzione.
Nell'ambito di un programma di riproduzione per la conservazione, gli zoo mirano a contribuire al mantenimento a lungo termine di una popolazione di riserva geneticamente sana.