Nati sei cuccioli di ghepardo allo Zoo di Basilea

I piccoli sono venuti alla luce il 5 giugno e hanno già ricevuto i loro nomi: Xeros, Xolobeni, Xeric, Ximba, Xhosa e Xenia. Il 2026 è infatti l'anno della lettera X per l'assegnazione dei nomi allo zoo. Attualmente i cuccioli sono visibili senza restrizioni nell'area a loro dedicata.