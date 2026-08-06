L'obiettivo climatico 2030? Difficile che sarà raggiunto

«Mai messo in dubbio il riscaldamento globale»

Rösti rigetta pure in una seconda intervista, rilasciata alle testate Tamedia, le accuse rivolte al Consiglio federale di non aver agito con sufficiente fermezza riguardo alla situazione di canicola e siccità. Secondo lui infatti non è necessario che il Governo si riunisca urgentemente, visto che le misure utili sono già a disposizione.

A proposito degli elicotteri dell'esercito che trasportano acqua verso gli alpeggi, nonostante il grande caldo, quest'anno il numero di voli necessari è stato inferiore rispetto a quello dei precedenti periodi di siccità. Ciò dimostra che gli allevatori di montagna si sono preparati, sottolinea il bernese. Sono stati inoltre aboliti i dazi doganali sui foraggi per facilitare le importazioni a prezzi accessibili.