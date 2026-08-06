Allerta canicola prorogata fino a Ferragosto

Le possibili conseguenze sulla salute per il caldo elevato segnalate dal servizio meteorologico nazionale restano il «marcato rischio di disturbi circolatori» e la possibilità di «malessere fisico».

Anche le raccomandazioni di comportamento restano le consuete: assumere liquidi a sufficienza (almeno un litro e mezzo al giorno), preferibilmente bevande non alcoliche e zuccherate, e rinfrescare il più possibile il corpo, restando in luoghi protetti dal sole.