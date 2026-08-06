Allerta canicola prorogata fino a Ferragosto
Il caldo, seppur ridimensionato rispetto agli scorsi giorni, ci terrà compagnia ancora per almeno una settimana. E per quanto riguarda la pioggia? All'orizzonte c'è solo qualche goccia.
LUGANO - Fino a Ferragosto. Insomma, mettetevi l’anima in pace: la canicola non se ne andrà, anche se - verosimilmente - sarà meno “mordente”.
MeteoSvizzera, infatti, ha prolungato l'allerta caldo (ridimensionata però al grado 3, pericolo marcato) fino alla tarda serata del 14 agosto.
Le possibili conseguenze sulla salute per il caldo elevato segnalate dal servizio meteorologico nazionale restano il «marcato rischio di disturbi circolatori» e la possibilità di «malessere fisico».
Anche le raccomandazioni di comportamento restano le consuete: assumere liquidi a sufficienza (almeno un litro e mezzo al giorno), preferibilmente bevande non alcoliche e zuccherate, e rinfrescare il più possibile il corpo, restando in luoghi protetti dal sole.
Piogge all’orizzonte? Secondo i meteorologi potrebbero arrivare, ma senza troppe illusioni: si tratterà perlopiù di temporali estivi di breve durata, insufficienti sia a portare un reale sollievo sia ad alleviare l'ormai incombente problema della siccità.
Già questo giovedì, nel corso della giornata, sarà possibile lo sviluppo di cumuli, seguiti da qualche temporale isolato perlopiù a ridosso delle Alpi. Le temperature arriveranno a toccare anche massime di 37 gradi.
Uno scenario che si ripresenterà anche nei prossimi giorni: qualche rovescio sparso, poco significativo, e temperature elevate.
Armiamoci, quindi, di pazienza. Parafrasando un vecchio film: non può non piovere per sempre.