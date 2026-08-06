Torna la tradizionale Sagra di San Rocco

Durante le due giornate sarà possibile gustare le specialità proposte dalla cucina e dalla griglia, trascorrere piacevoli momenti in compagnia e lasciarsi accompagnare dalla musica dal vivo. Sabato apertura alle ore 11.00 e alla sera dalle ore 17.00 la piazza sarà animata dalla musica anni '80 e '90 con DJ Mauj, mentre domenica dalle ore 11.00 si esibiranno i Tacalà con un repertorio di canzoni popolari ticinesi.

La Sagra di San Rocco rappresenta un'importante occasione per valorizzare le tradizioni del nostro Comune, rafforzare il senso di comunità e condividere momenti di aggregazione in un clima di festa e accoglienza.