Torna la tradizionale Sagra di San Rocco
Il weekend del 15 e 16 agosto si animerà con musica, cucina locale e iniziative per tutte le età.
Il weekend del 15 e 16 agosto si animerà con musica, cucina locale e iniziative per tutte le età.
MORBIO INFERIORE - Il Comune di Morbio Inferiore è lieto di annunciare il ritorno della tradizionale Sagra di San Rocco, un appuntamento molto atteso che rappresenta un momento di festa, incontro e convivialità per tutta la popolazione.
La manifestazione, organizzata dall’Associazione MorEvents in collaborazione con il Comune di Morbio Inferiore e Fondazione Parco San Rocco, si terrà sabato 15 e domenica 16 agosto 2026 presso il Piazzale Municipio, con un ricco programma pensato per coinvolgere cittadini e visitatori di ogni età.
Durante le due giornate sarà possibile gustare le specialità proposte dalla cucina e dalla griglia, trascorrere piacevoli momenti in compagnia e lasciarsi accompagnare dalla musica dal vivo. Sabato apertura alle ore 11.00 e alla sera dalle ore 17.00 la piazza sarà animata dalla musica anni '80 e '90 con DJ Mauj, mentre domenica dalle ore 11.00 si esibiranno i Tacalà con un repertorio di canzoni popolari ticinesi.
La Sagra di San Rocco rappresenta un'importante occasione per valorizzare le tradizioni del nostro Comune, rafforzare il senso di comunità e condividere momenti di aggregazione in un clima di festa e accoglienza.
Per favorire una mobilità sostenibile, si raccomanda di raggiungere la manifestazione utilizzando i mezzi pubblici.
Per ulteriori informazioni sul programma: www.morbioinf.ch