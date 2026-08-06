Sguardi tra passato e futuro

Alle 11 Panorama Suisse presenta due produzioni recenti: il corto “Double or Nothing” di Tokay Sirin e il documentario“Nessuno vi farà del male” del regista ticinese Dino Hodic. In contemporanea, al Teatro Kursaal, spazio alle Open Doors Screenings con una selezione internazionale di cortometraggi provenienti da Senegal, Angola, Kenya, Etiopia e Mozambico.

Sempre in mattinata, alle 11.30, torna la retrospettiva con “Inferno in diretta” di Ruggero Deodato. Nel primo pomeriggio, alle 13.30, dibattito sul processo creativo nella Sala del Consiglio comunale, mentre alle 14 prende il via al Palexpo (Fevi) il Concorso internazionale con “Manhunt” di Wayne Wapeemukwa.