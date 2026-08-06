Sguardi tra passato e futuro
Il programma del Locarno Film Festival del 6 agosto
LOCARNO - Una giornata densa di appuntamenti quella di giovedì 6 agosto al Locarno Film Festival, con un programma che attraversa tutte le sezioni del Pardo - tra concorsi internazionali, incontri e proiezioni speciali distribuite tra le principali sedi della manifestazione.
La mattinata si apre al GranRex alle 9 con “Hollywood on Trial” di David Helpern, documentario del 1976 inserito nella Retrospettiva. Alle 10.30, allo Spazio Cinema, l’attenzione si sposta sull’incontro tra Isabella Rossellini e il pubblico locarnese (ingresso libero). L'attrice italiana protagonista anche nel pomeriggio con “The (Many) Cinematic Worlds of Isabella Rossellini”, proiettato alle 14 al GranRex nell’ambito di Histoire(s) du Cinéma.
Alle 11 Panorama Suisse presenta due produzioni recenti: il corto “Double or Nothing” di Tokay Sirin e il documentario“Nessuno vi farà del male” del regista ticinese Dino Hodic. In contemporanea, al Teatro Kursaal, spazio alle Open Doors Screenings con una selezione internazionale di cortometraggi provenienti da Senegal, Angola, Kenya, Etiopia e Mozambico.
Sempre in mattinata, alle 11.30, torna la retrospettiva con “Inferno in diretta” di Ruggero Deodato. Nel primo pomeriggio, alle 13.30, dibattito sul processo creativo nella Sala del Consiglio comunale, mentre alle 14 prende il via al Palexpo (Fevi) il Concorso internazionale con “Manhunt” di Wayne Wapeemukwa.
Il pomeriggio prosegue con i Pardi di Domani alle 14.30, che presentano una selezione di corti tra concorso internazionale, nazionale e d’autore. Alle 14.30 si tiene anche il panel “Can AI be cute?”, sempre nella Sala del Consiglio comunale.
Alle 16 è previsto il Q&A di “Manhunt”, mentre alle 16.30 torna la Retrospettiva con “Crossfire” di Edward Dmytryk. In parallelo, spazio anche al pubblico più giovane con “Derborence Le Temps des Animaux” e, alle 16.45, al concorso internazionale con “Rehmat” di Gurvinder Singh.
Dalle 17 in poi si susseguono eventi e proiezioni speciali, tra cui “CHAOS/ORDER” e “Play Suisse BaseCamp Shorts”, seguiti dall’apertura del BaseCamp e dall’inaugurazione delle esposizioni Factory. Alle 17.30 viene presentato fuori concorso “Der Engelmacher” di Marina Klauser.
La serata si apre alle 19 con “The Intimate Stranger” di Joseph Losey, seguita dal Q&A di “Rehmat” alle 19.40. Alle 21 il PalaCinema ospita “Afterlives” di Kevin B. Lee.
Grande attesa in Piazza Grande per “Armony” del regista italiano Dario Albertini, con Valerio Mastandrea, Asia Argento e Ornella Muti, in programma alle 21.30. La proiezione sarà preceduta dalla cerimonia di consegna del Raimondo Rezzonico Award a Sigurjón "Joni" Sighvatsson. In contemporanea proseguono la Retrospettiva con “The Amazing Mr. X” (21.15 al GranRex) e “Yankee” di Tinto Brass per Histoire(s) du Cinéma. (21.30 al Palacinema 1). La giornata si chiude alle 23.50, ancora in Piazza Grande, con “Wild at Heart” di David Lynch.