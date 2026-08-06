Cerca e trova immobili
Segnalaci
CANTONE

Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino

L’evento coinciderà con il picco delle Perseidi, in condizioni ideali di Luna nuova.
Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino
Deposit Photos
di Chiara De CarliGiornalista
Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino
L’evento coinciderà con il picco delle Perseidi, in condizioni ideali di Luna nuova.

LOCARNO - Osservare un’eclissi solare è sempre emozionante, anche – e forse soprattutto – per chi gli astri li osserva di professione. Parola di Renzo Ramelli, vicedirettore e collaboratore scientifico dell’Istituto ricerche solari Aldo e Cele Daccò (IRSOL): «È un fenomeno che non lascia mai indifferenti. A un certo punto tutto diventa buio e si cominciano a vedere le stelle più luminose e i pianeti: è qualcosa di veramente particolare. L’ultima eclissi totale che ho osservato è stata nel 2019, in Cile».

Eclissi del 12 agosto: dove vederla in Ticino
La prossima, quella del 12 agosto, la osserverà dalla Spagna, uno dei luoghi in cui sarà possibile ammirarla nella sua totalità. In Ticino sarà invece visibile solo parzialmente. Il fenomeno, nel nostro cantone, «inizierà poco prima delle 19.30 e raggiungerà il massimo attorno alle 20.17, quando la Luna coprirà circa il 92% del Sole. Il problema è che sarà già vicino al tramonto. Per osservarla bisognerà quindi trovare un punto con l’orizzonte libero, possibilmente in quota».

IRSOL

In un territorio dalla conformazione come quella ticinese c’è infatti un ulteriore ostacolo: le montagne. Sarà dunque importante scegliere un punto sufficientemente sopraelevato, con una buona visuale verso ovest. È anche per questo che IRSOL, insieme agli impianti turistici di Cardada, organizza un evento dedicato all’eclissi: sarà possibile osservarla dalla vetta, raggiungibile con corse speciali al di fuori dell’orario abituale. Per partecipare sarà necessario iscriversi.

Eclissi solare o parziale: cosa cambia
Ma perché un’eclissi solare non è visibile allo stesso modo da tutta la Terra? «La Luna – spiega Ramelli – è relativamente vicina alla Terra e la sua ombra non copre contemporaneamente tutto il pianeta. Si crea così una fascia relativamente ristretta, larga nell’ordine di un centinaio di chilometri, all’interno della quale è possibile vedere l’eclissi totale. In questo caso la fascia di totalità partirà dalla calotta polare artica, passerà dalla Greoenlandia e dallIslanda e arriverà fino alla Spagna e a Maiorca, poco prima del tramonto. Da lì in avanti, con il tramonto del Sole, l’eclissi non sarà più visibile».

Quando l’eclissi è totale, «è tutta un’altra cosa – prosegue l’astrofisico -. Quando la Luna copre completamente la fotosfera, diventano visibili gli strati più esterni dell’atmosfera solare, in particolare la corona, che normalmente non vediamo perché è circa un milione di volte meno luminosa della fotosfera. È anche il momento in cui si possono effettuare misure particolari dal punto di vista scientifico».

Come osservare l'eclissi: dagli occhialini certificati... alla grattugia
Per osservare il fenomeno in sicurezza, rammenta, è fondamentale utilizzare occhiali certificati. «Non bisogna improvvisare: anche se il Sole è parzialmente coperto, la luce che arriva può danneggiare la vista in modo permanente. Proprio perché la luce sembra meno intensa si rischia di abbassare la guardia. Ci sono anche sistemi alternativi, come i telescopi che proiettano l’immagine del Sole, oppure un semplice foro attraverso cui far passare la luce e proiettare l’immagine su una superficie».

E per farlo, aggiunge, possono bastare anche oggetti di uso quotidiano, come «uno scolapasta, una grattugia oppure un cartoncino forato».

Durante la totalità, invece, «quando il Sole è completamente coperto, gli occhialini si possono, e anzi si devono, togliere. Ma nella fase parziale vanno sempre utilizzati».

Perseidi del 12 agosto: con la luna nuova
In serata si potrà assistere anche al picco delle Perseidi. «Quest’anno ci sarà inoltre la Luna nuova, quindi mancherà il chiarore lunare che potrebbe disturbare l’osservazione delle meteore».

E per chi dovesse perdersi l’evento dell’estate, dovrà attendere “solo” fino al 2 agosto dell’anno prossimo. «Ci sarà un’altra eclissi totale, visibile dall’Andalusia, dal Nord Africa,  e dall’Arabia Saudita. In Ticino lo sarà soltanto parzialmente, durante la giornata, in tarda mattinata».

Per osservare al meglio l'eclissi solare, si può consultare anche questo sito web

Impianti Turistici SA
Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
astronomiaeclissi solareirsalosservazione astronomicaticino
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Nicolò Casolini lascia la RSI
LIVE
CANTONE
19 ore
127
355

Nicolò Casolini lascia la RSI

Svizzeri in fuga oltreconfine, lo fanno soprattutto per la casa
LIVE
SVIZZERA
22 ore
89
137

Svizzeri in fuga oltreconfine, lo fanno soprattutto per la casa

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»
LIVE
CANTONE
2 gior
208
213

«Pronta a lavorare anche nella ristorazione». Suter si indigna: «Anche?»

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti
LIVE
CANTONE
3 gior
47
121

Preleva 1.000 franchi e resta senza parole: la commissione che non ti aspetti

25enne scompare nelle acque del Ceresio, ritrovato privo di vita
LIVE
LUGANO
19 ore

25enne scompare nelle acque del Ceresio, ritrovato privo di vita

Lara Gut-Behrami dice basta
LIVE
SCI ALPINO
16 ore
61
277

Lara Gut-Behrami dice basta

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore
LIVE
BELLINZONA
2 gior
82
192

Gli entrano nel food truck, si fanno un hamburger e poi spengono tutto con l'estintore

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»
LIVE
CANTONE
2 gior
86
100

È emergenza idrica in Ticino: «In deficit da ottobre e consumi troppo elevati»

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita
LIVE
LAVIZZARA
1 gior

Precipita per 30 metri, escursionista in fin di vita

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro
LIVE
VALLEMAGGIA
2 gior
17
100

Un matrimonio che vale cento posti di lavoro

Incidente mortale per la star dei reality: ora parla Porsche
LIVE
SVIZZERA
1 gior
5

Incidente mortale per la star dei reality: ora parla Porsche

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni
LIVE
CONFINE
3 gior
10
37

I "furbetti" del contante colpiscono ancora e fanno il pieno di milioni

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
8

Il posto più a buon mercato per andare in vacanza quest'estate

Il caldo non è uguale per tutti: più colpite donne, anziani e chi ha un basso reddito
LIVE
SVIZZERA
1 gior
15
29

Il caldo non è uguale per tutti: più colpite donne, anziani e chi ha un basso reddito

Braccati dai cani pastore: un escursionista 21enne precipita per 10 metri
LIVE
GRIGIONI
1 gior
66

Braccati dai cani pastore: un escursionista 21enne precipita per 10 metri

Di Solduno il geologo ucciso in Africa
LIVE
CANTONE
1 gior

Di Solduno il geologo ucciso in Africa

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio
LIVE
MENDRISIO / COMO
2 gior
33
68

Alla guida con un tasso alcolemico due volte e mezzo oltre il limite: nei guai una 47enne di Mendrisio

Diesel al posto della benzina: la vacanza costa 8'000 franchi in più
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
40
60

Diesel al posto della benzina: la vacanza costa 8'000 franchi in più

Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta
LIVE
BIASCA
1 gior
14
32

Avvistamento luminoso nei cieli ticinesi: ecco di cosa si tratta

Rifiuti abbandonati e caos in Valle Verzasca: «Sono rimasta scioccata»
LIVE
LAVERTEZZO
17 ore
60

Rifiuti abbandonati e caos in Valle Verzasca: «Sono rimasta scioccata»

C'è chi limita le docce, chi non cucina più e chi si arrabbia
LIVE
BIOGGIO
1 gior
36
40

C'è chi limita le docce, chi non cucina più e chi si arrabbia

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica
LIVE
TICINO
2 gior
139
384

I Giovani Leghisti chiedono le dimissioni di Sirica

La proposta shock di Djokovic
LIVE
TENNIS
1 gior
18
41

La proposta shock di Djokovic

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5

Guadagnano oltre un milione di franchi all'anno: ecco dove vivono

Suv con roulotte finisce di traverso sull'A2
LIVE
FAIDO
1 gior
17
45

Suv con roulotte finisce di traverso sull'A2

Lara Gut-Behrami lavora duro per tornare
LIVE
SCI ALPINO
23 ore
13
65

Lara Gut-Behrami lavora duro per tornare

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco
LIVE
SAN GALLO
4 gior

Tragedia sul Mottarone: il 37enne morto era un volto noto di un reality austriaco

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori
LIVE
HOCKEY
2 gior
2
24

Lascia l’hockey a 20 anni e scommette sulle startup: la scelta vincente di Sartori

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello
LIVE
CANTONE
1 gior
108

«Utilizzo improprio di fondi», la Disti allontana Enzo Lucibello

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
5
23

Fulmini e grandine, il triste primato del Ticino

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»
LIVE
FIFA
2 gior
20
81

Infantino chiede aiuto a Trump... «La sua leadership è diventata radioattiva»

Maranza nei quartieri, la Polizia ha forze sufficienti?
LIVE
MENDRISIO
1 gior
36
66

Maranza nei quartieri, la Polizia ha forze sufficienti?

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi
LIVE
ZURIGO
2 gior
21
48

«4'000 franchi per riavere la mia auto»: scatta la denuncia al carro attrezzi

Blocher lancia l'allarme: «Situazione estremamente pericolosa per la Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
11 ore
19
151

Blocher lancia l'allarme: «Situazione estremamente pericolosa per la Svizzera»

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi
LIVE
CARONA
1 gior
14
149

Piscina chiusa? I cervi trovano un altro modo per divertirsi

Ce la faranno sudare fino all'ultimo
LIVE
CANTONE
2 gior
6

Ce la faranno sudare fino all'ultimo

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»
LIVE
BASILEA
2 gior
2
16

«Di solito registriamo 20 casi all'anno, li abbiamo superati in due settimane»

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»
LIVE
TENNIS
2 gior
3
12

«Pensate davvero che Djokovic si preoccupi di qualche migliaio di dollari?»

Per i giovani svizzeri all'estero il rischio di perdere la cittadinanza è reale
LIVE
SVIZZERA
1 gior
4
44

Per i giovani svizzeri all'estero il rischio di perdere la cittadinanza è reale

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
16

Condizionatore o finestre aperte? Gli svizzeri tollerano meglio il caldo

Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor
LIVE
BASILEA CITTÀ
2 gior
9
53

Legionella a Basilea: i batteri provengono dalla sede centrale di Manor

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack
LIVE
SINGAPORE
2 gior
1
27

Mostrarono la bandiera palestinese durante un concerto: divieto d'ingresso ai Massive Attack

Nomine illegittime, questa volta ha ragione il Governo
LIVE
CANTONE
19 ore
5
41

Nomine illegittime, questa volta ha ragione il Governo

Dal sogno Nazionale all'inchiesta per omicidio: promessa svizzera nei guai
LIVE
CALCIO
16 ore
3
22

Dal sogno Nazionale all'inchiesta per omicidio: promessa svizzera nei guai

Un mese di pioggia? Forse non basterebbe
LIVE
CANTONE
1 gior
14

Un mese di pioggia? Forse non basterebbe

«Una fesseria grande come una casa»
LIVE
TENNIS
1 gior
8
34

«Una fesseria grande come una casa»

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie
LIVE
LUGANO
2 gior
26
46

Fatture, affitto e cassa malati, le difficoltà di 98 famiglie

ULTIME NOTIZIE TICINO
Frontalieri, calano ancora in Ticino
LIVE
CANTONE / SVIZZERA
1 ora
4

Frontalieri, calano ancora in Ticino

Il Basso Mendrisiotto stringe i rubinetti
LIVE
MENDRISIOTTO
1 ora
6

Il Basso Mendrisiotto stringe i rubinetti

Torna la tradizionale Sagra di San Rocco
LIVE
MORBIO INFERIORE
2 ore
1

Torna la tradizionale Sagra di San Rocco

Sguardi tra passato e futuro
LIVE
LOCARNO
4 ore
5

Sguardi tra passato e futuro

«Non ho mai pianto per me, solo per i miei genitori»
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
4 ore
11
92

«Non ho mai pianto per me, solo per i miei genitori»

«Mamma» da pochi mesi, Gipsy uccisa da un colpo ad aria compressa
LIVE
LEMA
4 ore
33

«Mamma» da pochi mesi, Gipsy uccisa da un colpo ad aria compressa

«Stranieri, aiuti sociali, proprietà all'estero...e i controlli?»
LIVE
LUGANO
10 ore
23
71

«Stranieri, aiuti sociali, proprietà all'estero...e i controlli?»

Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata
LIVE
BRISSAGO
11 ore
8

Escursionista disperso sui monti sopra Brissago viene recuperato in serata

«Fabrizio Sirica ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio di Stato»
LIVE
CANTONE
11 ore
51
205

«Fabrizio Sirica ha ritirato la propria disponibilità a candidarsi al Consiglio di Stato»

Al lavoro per il bene pubblico: «Io ho fiducia nelle istituzioni»
LIVE
LOCARNO
12 ore
12
66

Al lavoro per il bene pubblico: «Io ho fiducia nelle istituzioni»