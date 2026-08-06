Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino

In un territorio dalla conformazione come quella ticinese c’è infatti un ulteriore ostacolo: le montagne. Sarà dunque importante scegliere un punto sufficientemente sopraelevato, con una buona visuale verso ovest. È anche per questo che IRSOL, insieme agli impianti turistici di Cardada, organizza un evento dedicato all’eclissi: sarà possibile osservarla dalla vetta, raggiungibile con corse speciali al di fuori dell’orario abituale. Per partecipare sarà necessario iscriversi.

Eclissi solare o parziale: cosa cambia

Ma perché un’eclissi solare non è visibile allo stesso modo da tutta la Terra? «La Luna – spiega Ramelli – è relativamente vicina alla Terra e la sua ombra non copre contemporaneamente tutto il pianeta. Si crea così una fascia relativamente ristretta, larga nell’ordine di un centinaio di chilometri, all’interno della quale è possibile vedere l’eclissi totale. In questo caso la fascia di totalità partirà dalla calotta polare artica, passerà dalla Greoenlandia e dallIslanda e arriverà fino alla Spagna e a Maiorca, poco prima del tramonto. Da lì in avanti, con il tramonto del Sole, l’eclissi non sarà più visibile».