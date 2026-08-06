Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino
L’evento coinciderà con il picco delle Perseidi, in condizioni ideali di Luna nuova.
L’evento coinciderà con il picco delle Perseidi, in condizioni ideali di Luna nuova.
LOCARNO - Osservare un’eclissi solare è sempre emozionante, anche – e forse soprattutto – per chi gli astri li osserva di professione. Parola di Renzo Ramelli, vicedirettore e collaboratore scientifico dell’Istituto ricerche solari Aldo e Cele Daccò (IRSOL): «È un fenomeno che non lascia mai indifferenti. A un certo punto tutto diventa buio e si cominciano a vedere le stelle più luminose e i pianeti: è qualcosa di veramente particolare. L’ultima eclissi totale che ho osservato è stata nel 2019, in Cile».
Eclissi del 12 agosto: dove vederla in Ticino
La prossima, quella del 12 agosto, la osserverà dalla Spagna, uno dei luoghi in cui sarà possibile ammirarla nella sua totalità. In Ticino sarà invece visibile solo parzialmente. Il fenomeno, nel nostro cantone, «inizierà poco prima delle 19.30 e raggiungerà il massimo attorno alle 20.17, quando la Luna coprirà circa il 92% del Sole. Il problema è che sarà già vicino al tramonto. Per osservarla bisognerà quindi trovare un punto con l’orizzonte libero, possibilmente in quota».
In un territorio dalla conformazione come quella ticinese c’è infatti un ulteriore ostacolo: le montagne. Sarà dunque importante scegliere un punto sufficientemente sopraelevato, con una buona visuale verso ovest. È anche per questo che IRSOL, insieme agli impianti turistici di Cardada, organizza un evento dedicato all’eclissi: sarà possibile osservarla dalla vetta, raggiungibile con corse speciali al di fuori dell’orario abituale. Per partecipare sarà necessario iscriversi.
Eclissi solare o parziale: cosa cambia
Ma perché un’eclissi solare non è visibile allo stesso modo da tutta la Terra? «La Luna – spiega Ramelli – è relativamente vicina alla Terra e la sua ombra non copre contemporaneamente tutto il pianeta. Si crea così una fascia relativamente ristretta, larga nell’ordine di un centinaio di chilometri, all’interno della quale è possibile vedere l’eclissi totale. In questo caso la fascia di totalità partirà dalla calotta polare artica, passerà dalla Greoenlandia e dallIslanda e arriverà fino alla Spagna e a Maiorca, poco prima del tramonto. Da lì in avanti, con il tramonto del Sole, l’eclissi non sarà più visibile».
Quando l’eclissi è totale, «è tutta un’altra cosa – prosegue l’astrofisico -. Quando la Luna copre completamente la fotosfera, diventano visibili gli strati più esterni dell’atmosfera solare, in particolare la corona, che normalmente non vediamo perché è circa un milione di volte meno luminosa della fotosfera. È anche il momento in cui si possono effettuare misure particolari dal punto di vista scientifico».
Come osservare l'eclissi: dagli occhialini certificati... alla grattugia
Per osservare il fenomeno in sicurezza, rammenta, è fondamentale utilizzare occhiali certificati. «Non bisogna improvvisare: anche se il Sole è parzialmente coperto, la luce che arriva può danneggiare la vista in modo permanente. Proprio perché la luce sembra meno intensa si rischia di abbassare la guardia. Ci sono anche sistemi alternativi, come i telescopi che proiettano l’immagine del Sole, oppure un semplice foro attraverso cui far passare la luce e proiettare l’immagine su una superficie».
E per farlo, aggiunge, possono bastare anche oggetti di uso quotidiano, come «uno scolapasta, una grattugia oppure un cartoncino forato».
Durante la totalità, invece, «quando il Sole è completamente coperto, gli occhialini si possono, e anzi si devono, togliere. Ma nella fase parziale vanno sempre utilizzati».
Perseidi del 12 agosto: con la luna nuova
In serata si potrà assistere anche al picco delle Perseidi. «Quest’anno ci sarà inoltre la Luna nuova, quindi mancherà il chiarore lunare che potrebbe disturbare l’osservazione delle meteore».
E per chi dovesse perdersi l’evento dell’estate, dovrà attendere “solo” fino al 2 agosto dell’anno prossimo. «Ci sarà un’altra eclissi totale, visibile dall’Andalusia, dal Nord Africa, e dall’Arabia Saudita. In Ticino lo sarà soltanto parzialmente, durante la giornata, in tarda mattinata».
Per osservare al meglio l'eclissi solare, si può consultare anche questo sito web