«Non ho mai pianto per me, solo per i miei genitori»

Invece...

«Invece è arrivato. Nel 2019 i dolori si sono intensificati, accompagnati da un dimagrimento generale e da una sensazione di nausea. Il lupus stava intaccando il midollo spinale. Ecco perché da quel momento, e ancora oggi, sono paralizzata dalla settima vertebra toracica in giù».

Cosa ricordi di quei momenti?

«I medici erano spiazzati perché il lupus non era molto conosciuto. In più la mia variante sembra essere veramente rara. Tanto che dovrei essere l'unica in Svizzera a viverla. Mi sono chiesta più volte: ma come? Ci sarà qualcun altro nel mondo che ce l'avrà. Possibile che non ci si possa mettere in collegamento?»