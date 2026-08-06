«Mamma» da pochi mesi, Gipsy uccisa da un colpo ad aria compressa

La corsa dal veterinario, però, ha presto chiarito la drammatica realtà. «Mi hanno chiamata dopo qualche ora per dirmi che aveva un proiettile nella pancia, che aveva attraversato tutto l'addome». Le condizioni di Gipsy, che quattro mesi fa aveva dato alla luce una cucciolata, erano disperate. L'animale è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza, ma non c'è stato nulla da fare. «Hanno fatto tutto il possibile, ma è morta dopo l'operazione, alle 23 di martedì sera».

La proprietaria ha quindi deciso di sporgere denuncia alla polizia. Il proiettile è stato consegnato agli agenti. «Mi hanno spiegato che si tratta di un colpo sparato da un'arma ad aria compressa». Un'arma per la quale, secondo quanto riportato dall'Ufficio federale di polizia (fedpol), non è necessario il porto d'armi, in quanto non è considerata idonea a fornire protezione.