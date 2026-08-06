Il Basso Mendrisiotto stringe i rubinetti
Grado di siccità 1 e primi divieti per i comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo
CHIASSO - Si aggrava la situazione dell’approvvigionamento idrico. Il Servizio Idrico del Basso Mendrisiotto (SIBM), tramite il gestore AGE SA, ha annunciato l’introduzione del “Grado di siccità 1” nei comuni di Balerna, Chiasso, Morbio Inferiore e Vacallo, con l’entrata in vigore immediata delle prime restrizioni nell’utilizzo dell’acqua potabile.
Alla base della decisione vi sono il perdurare delle elevate temperature, l’assenza di precipitazioni e il costante aumento dei consumi, fattori che hanno determinato un ulteriore peggioramento della situazione idrica nel comprensorio. Le sorgenti e le falde continuano infatti a registrare un calo costante, mentre gli acquedotti risultano sottoposti a un carico estremo. Le misure di sensibilizzazione adottate nelle scorse settimane non sono state sufficienti a garantire un approvvigionamento sicuro nel medio termine, anche alla luce delle previsioni meteorologiche.
Tra le restrizioni introdotte figurano il divieto immediato di lavaggio di auto e piazzali e di riempimento di piscine, comprese quelle gonfiabili. Le irrigazioni sono invece consentite al massimo tre volte alla settimana, a giorni alterni in base al numero civico: numeri dispari il lunedì, mercoledì e venerdì, numeri pari il martedì, giovedì e sabato. Anche per le attività ancora ammesse resta in vigore la raccomandazione di limitare i consumi allo stretto necessario, evitando qualsiasi utilizzo non domestico.
Per settori specifici, come agricoltura e industria, eventuali limitazioni saranno comunicate direttamente dal gestore. Le autorità invitano inoltre la popolazione a informarsi regolarmente sull’evoluzione della situazione e su eventuali cambiamenti del grado di crisi.