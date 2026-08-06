Il Basso Mendrisiotto stringe i rubinetti

Tra le restrizioni introdotte figurano il divieto immediato di lavaggio di auto e piazzali e di riempimento di piscine, comprese quelle gonfiabili. Le irrigazioni sono invece consentite al massimo tre volte alla settimana, a giorni alterni in base al numero civico: numeri dispari il lunedì, mercoledì e venerdì, numeri pari il martedì, giovedì e sabato. Anche per le attività ancora ammesse resta in vigore la raccomandazione di limitare i consumi allo stretto necessario, evitando qualsiasi utilizzo non domestico.

Per settori specifici, come agricoltura e industria, eventuali limitazioni saranno comunicate direttamente dal gestore. Le autorità invitano inoltre la popolazione a informarsi regolarmente sull’evoluzione della situazione e su eventuali cambiamenti del grado di crisi.