Frontalieri, calano ancora in Ticino

La maggior parte, il 58,4%, era domiciliata in Francia. Seguono l’Italia con il 22,1% e la Germania con il 16,3%. La crescita, tuttavia, non è uniforme: nell’ultimo anno i frontalieri francesi sono aumentati del 2,7%, mentre quelli italiani sono diminuiti dell’1,1% e quelli tedeschi dello 0,2%.