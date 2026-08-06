Ferragosto a Lugano: musica dal mondo e danze sotto le stelle

Nell’ambito della rassegna “Aulos. Itinerari sonori tra ‘700 e ‘800”, domenica 16 agosto alle 10:30 il Boschetto del Parco Ciani ospita la matinée musicale "Eleganza, forma e brio". Protagonista del concerto è il Doric Quartet, formato dai giovani talenti Nicolò Rizzotto (flauto), Lorenzo Recher (violino), Francesco Sinibaldi (viola) e Matteo Pantaleoni (violoncello). Un percorso musicale tra l'eleganza di Mozart, la maestria di Viotti e le atmosfere romantiche di Mercadante.