Ferragosto a Lugano: musica dal mondo e danze sotto le stelle
Un fine settimana di appuntamenti internazionali e talenti locali trasforma la città in un palcoscenico multiculturale.
Un fine settimana di appuntamenti internazionali e talenti locali trasforma la città in un palcoscenico multiculturale.
LUGANO - Dal punk al tango e ai ritmi latini, fino alla musica classica: un ventaglio di appuntamenti gratuiti per tutti i gusti nel weekend di Ferragosto a Lugano. Di seguito gli appuntamenti in programma dal 13 al 16 agosto.
Ballo
In programma nel fine settimana due serate danzanti sotto le stelle in Rivetta Tell sul lungolago di Lugano. Venerdì 14 agosto dalle 21, torna La Milonga, appuntamento dedicato al celebre ballo argentino, curato da La Casa del Tango. Il viaggio nei ritmi del mondo continua sabato 15 agosto, dalle 21, con l'energia solare di Alma Latina. In pista i ballerini delle scuole Let's Dance School e Ritmo y Pasion Latina, accompagnati dalle sonorità caraibiche di Dj Albertigo.
Musica
Vibrazioni estive nel weekend con i dj set di Lugano Marittima. La festa ha inizio giovedì 13 agosto insieme a Jay K, prosegue venerdì 14 con il sound di Dj Ode, fino alla notte di Ferragosto, quando Gringo e Virgy uniscono le forze in un b2b pronto a far scatenare tutti fino all'ultimo beat!
Il 14 e 15 agosto dalle 20, torna Lagoon Punk Rock Fest per la sua seconda edizione con due serate di musica punk rock nel Boschetto del Parco Ciani. Il festival propone una line up internazionale con band provenienti da Svizzera, Europa e oltre. Accanto agli artisti internazionali, ampio spazio viene dato anche alla scena locale e indipendente.
Nell’ambito della rassegna “Aulos. Itinerari sonori tra ‘700 e ‘800”, domenica 16 agosto alle 10:30 il Boschetto del Parco Ciani ospita la matinée musicale "Eleganza, forma e brio". Protagonista del concerto è il Doric Quartet, formato dai giovani talenti Nicolò Rizzotto (flauto), Lorenzo Recher (violino), Francesco Sinibaldi (viola) e Matteo Pantaleoni (violoncello). Un percorso musicale tra l'eleganza di Mozart, la maestria di Viotti e le atmosfere romantiche di Mercadante.
Domenica 16 agosto alle 17, allo Studio FOCE, si tiene il Concerto finale della Masterclass The Art of Cello, a conclusione di un'intensa settimana di perfezionamento condotta dal Maestro Christian Bellisario. I giovani partecipanti si esibiscono in un ricco programma dedicato al repertorio per violoncello e pianoforte, interpretando pagine celebri di Beethoven, Franck, Brahms, Chopin, Lalo, Saint-Saëns e Rachmaninov.