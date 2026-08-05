Blocher lancia l'allarme: «Situazione estremamente pericolosa per la Svizzera»

«La neutralità è il marchio della Svizzera»

Blocher difende la neutralità anche come elemento centrale dell’identità nazionale e della reputazione internazionale del Paese. Richiamando la decisione del Parlamento del 1938, quando la Confederazione tornò alla neutralità integrale, sostiene che questa scelta abbia permesso al Paese di restare fuori dalla Seconda guerra mondiale.

«La neutralità svizzera è un tratto distintivo a livello globale», afferma. «Oltre a prevenire la guerra, consente di offrire servizi unici ed è importante per la Croce Rossa e per la sicurezza dell’economia».