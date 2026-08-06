Procedimento Finma, Zurich: «Adottati tutti i provvedimenti necessari»

Le conseguenze interne sono state rilevanti: più di una dozzina di collaboratori hanno lasciato l’azienda, come confermato dallo stesso Greco in un’intervista a Bloomberg, e anche l’ex responsabile per la Svizzera, Juan Beer, non fa più parte dell’organico. Inoltre, la Finma ha imposto un divieto parziale di vendita per determinate polizze dell’unità svizzera relative ad assicurazioni vita aziendali e soluzioni previdenziali.