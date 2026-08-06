Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo

Erano circa le 16.30 quando i bovini hanno attaccato. I figli dell’uomo sono riusciti a mettersi in salvo, raggiungendo un vicino bosco. Il padre, invece, non è riuscito a evitare l’aggressione ed è rimasto gravemente ferito.

Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 64enne è stato trasportato in ospedale in elicottero dalla Rega. Il sentiero interessato dall’incidente è stato in seguito recintato.