SAN GALLO
Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo
Stava facendo un'escursione insieme ai suoi due figli che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo nel bosco
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Fonte Polizia cantonale San Gallo
Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo
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Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo
Stava facendo un'escursione insieme ai suoi due figli che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo nel bosco
Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo
Stava facendo un'escursione insieme ai suoi due figli che, fortunatamente, sono riusciti a mettersi in salvo nel bosco
FLUMSERBERG - Doveva essere una tranquilla escursione in famiglia, si è trasformata in una giornata da dimenticare. Un uomo di 64 anni si trovava ieri pomeriggio con i figli nella zona di Tannenbodenalp, nel canton San Gallo, quando è stato improvvisamente aggredito da una mandria di vacche con vitelli a seguito.
Erano circa le 16.30 quando i bovini hanno attaccato. I figli dell’uomo sono riusciti a mettersi in salvo, raggiungendo un vicino bosco. Il padre, invece, non è riuscito a evitare l’aggressione ed è rimasto gravemente ferito.
Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, il 64enne è stato trasportato in ospedale in elicottero dalla Rega. Il sentiero interessato dall’incidente è stato in seguito recintato.
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