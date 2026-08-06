Comprare casa resta un grande desiderio. E i prezzi salgono

Il prezzo richiesto dagli offerenti per un appartamento in proprietà per piani è aumentato dello 0,3% rispetto a giugno, mentre per le case unifamiliari la progressione è dello 0,1%, secondo l'indicatore calcolato da ImmoScout24 - entità di SMG Swiss Marketplace Group, che riunisce diversi portali - insieme alla società di consulenza zurighese IAZI. Nel confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso si registrano sensibili progressioni: rispettivamente +4,7% (appartamenti) e +3,2% (case).

A livello regionale, spiccano il -2,0% mensile per le case nella Svizzera orientale, che comprende i Grigioni, e il -1,3% in Ticino.