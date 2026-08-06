Siccità e grandine: oltre 1000 agricoltori hanno segnalato danni

Riduzione dei premi per gelo e siccità

La crescente siccità ha fornito un impulso alle assicurazioni. Secondo Schuler, la domanda di prodotti di Grandine Svizzera con copertura contro questo fenomeno ha registrato una crescita moderata ma costante negli ultimi anni. L'introduzione di riduzioni dei premi per gelo e siccità ha contribuito: dal 2025, la Confederazione si fa carico del 30%. Questa misura è inizialmente limitata alla fine del 2032.