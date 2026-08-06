Il pericolo di una bolla immobiliare continua ad aumentare

Sull'arco di dodici mesi si registra una progressione ancora più marcata: l'indice era infatti a 0,07 punti nello stesso periodo del 2025. Il rischio rimane comunque "moderato" (valori da 0 a +1). Fra 0 e -2 il giudizio è "basso", mentre sul fronte opposto fra +1 e +2 punti l'istituto parla di rischio "elevato" e oltre +2 di "acuto".

Sia l'indebitamento delle famiglie che i prezzi delle abitazioni sono aumentati in misura nettamente superiore rispetto ai redditi, determinando un aumento dei rischi sul mercato, constatano gli specialisti di UBS. Il perdurare di tassi d'interesse bassi e la scarsa offerta di nuove abitazioni hanno portato a un'accelerazione della dinamica.