Una cena a sostegno del Venezuela

La serata offrirà non solo un momento conviviale, ma anche testimonianze dirette. Il menù prevede piatti tipici venezuelani, tra cui il Pabellón Criollo, accompagnati da bevande tradizionali come il “papelón con limón”, oltre a dolci e caffè.

La partecipazione è a numero limitato, con un massimo di 80 posti. La quota è fissata a 35 franchi per gli adulti e 15 franchi per i bambini, bevande escluse. Durante l’evento sarà inoltre possibile effettuare offerte libere.