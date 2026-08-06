Una cena a sostegno del Venezuela
È in programma il 19 agosto, il ricavato sarà devoluto allo scout e missionario Marzio Fattorini
È in programma il 19 agosto, il ricavato sarà devoluto allo scout e missionario Marzio Fattorini
BALERNA - Una serata di beneficenza per sostenere le popolazioni colpite dal terremoto in Venezuela. È l’iniziativa promossa dagli Scout San Vittore Balerna, che organizzano una cena solidale in programma mercoledì 19 agosto alle ore 19 presso la sede scout di via Dunant 8 a Balerna.
L’evento nasce con l’obiettivo di raccogliere fondi da destinare direttamente agli aiuti sul territorio. Il ricavato della serata sarà infatti devoluto a Marzio Fattorini, scout balernitano e missionario attivo in Venezuela, che a fine agosto tornerà nel Paese per consegnare personalmente le donazioni.
La serata offrirà non solo un momento conviviale, ma anche testimonianze dirette. Il menù prevede piatti tipici venezuelani, tra cui il Pabellón Criollo, accompagnati da bevande tradizionali come il “papelón con limón”, oltre a dolci e caffè.
La partecipazione è a numero limitato, con un massimo di 80 posti. La quota è fissata a 35 franchi per gli adulti e 15 franchi per i bambini, bevande escluse. Durante l’evento sarà inoltre possibile effettuare offerte libere.
L’iscrizione è obbligatoria entro il 17 agosto tramite il modulo online indicato dagli organizzatori oppure presso l’Osteria Mazzola a Balerna.