Ancora cianobatteri: date un occhio prima di tuffarvi
Lievi fioriture notate verso la fine del mese di luglio nel bacino sud del Ceresio. Possono spostarsi a causa del vento o delle correnti, interessando diverse aree del bacino.
LUGANO - La qualità delle acque di balneazione nei laghi e nei fiumi del Canton Ticino si conferma buona anche nel mese di luglio. Lo indicano i risultati dei controlli di routine effettuati su 82 punti di monitoraggio distribuiti tra i laghi Maggiore, Ceresio e Astano e i corsi d’acqua Ticino/Moesa, Verzasca e Maggia.
Le analisi microbiologiche hanno evidenziato ancora una volta valori positivi, confermando l’ottimo stato delle acque destinate alla balneazione, come evidenziano i dati aggiornati consultabili sulla pagina dedicata dell’Osservatorio Ambientale della Svizzera Italiana (OASI) del Dipartimento del territorio. Una nuova serie di prelievi è prevista nel corso del mese di agosto.
Fioriture di cianobatteri
Parallelamente, dalla fine di luglio sono state osservate alcune lievi fioriture di cianobatteri nel bacino sud del Lago Ceresio. Si tratta di microrganismi che possono spostarsi a causa del vento o delle correnti, interessando diverse aree del bacino anche nell’arco della stessa giornata, in particolare nei golfi.
In seguito a queste rilevazioni, il monitoraggio è stato intensificato secondo i protocolli previsti. I Comuni e i responsabili delle spiagge organizzate sono stati informati e invitati a seguire l’evoluzione della situazione, predisponendo eventuali cartelli informativi se necessario.
Attualmente la presenza di cianobatteri risulta contenuta, ma il Laboratorio cantonale continuerà a sorvegliare l’andamento del fenomeno. Le autorità raccomandano comunque ai bagnanti di verificare sempre le condizioni dell’acqua prima di entrare, effettuando un semplice controllo visivo per individuare eventuali anomalie.
Cosa sono i cianobatteri?
In passato impropriamente chiamati “alghe azzurre”, i cianobatteri sono microrganismi utili e normalmente presenti nei laghi e nei corsi d’acqua.
La loro crescita è favorita in particolare da un alto contenuto di nutrienti nell’acqua, dall’alternanza tra tempo stabile e caldo e temporali che portano nuovi nutrienti a lago, così come da acque calme.
L’eccessivo sviluppo di alcuni tipi di cianobatteri può dare origine in pochi giorni a delle fioriture superficiali ben visibili anche a occhio nudo, fino a formare dei veri e propri “tappeti” verdi, gialli o di altra colorazione. In base al vento e alle condizioni meteorologiche, la situazione può cambiare drasticamente in poche ore.
Pericoli per la salute
Alcune specie di cianobatteri possono produrre dei composti tossici e il rischio per gli esseri umani e gli animali aumenta con l’aumentare della densità delle fioriture. Per questa ragione, il contatto con formazioni visibili di cianobatteri deve essere evitato.
Alte concentrazioni di cianobatteri possono provocare reazioni allergiche della pelle, sintomi gastrointestinali o danni al fegato. Particolarmente a rischio sono i bambini piccoli, che possono ingerire involontariamente l’acqua durante le attività ricreative, così come gli animali, e, in particolare, i cani.