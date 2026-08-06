Ancora cianobatteri: date un occhio prima di tuffarvi

LUGANO - La qualità delle acque di balneazione nei laghi e nei fiumi del Canton Ticino si conferma buona anche nel mese di luglio. Lo indicano i risultati dei controlli di routine effettuati su 82 punti di monitoraggio distribuiti tra i laghi Maggiore, Ceresio e Astano e i corsi d’acqua Ticino/Moesa, Verzasca e Maggia.