«Ho fatto tutto 10 anni in ritardo, oggi preferisco stare in fattoria con i miei animali»

Un master a 55 anni e l'infinito amore per gli animali

Ma se il cinema ha occupato gran parte della sua vita, Rossellini racconta che la sua prima, autentica passione è sempre stata un'altra: gli animali. «La mia prima passione sono sempre stati gli animali e rimangono gli animali. Quando ero piccola raccoglievo tutti i cani randagi per strada. Papà diceva basta, perché portavo sempre le pulci in casa. Ho fatto un sacco di guai». Prosegue: «Mi sarei voluta laureare in etologia, ma all'epoca non era ancora insegnata all'università».

L'attrice ha poi conseguito un Master in etologia a 55 anni e ha creato la serie di cortometraggi Green Porno (2008), dedicata alla sessualità degli animali. L'idea nacque da Robert Redford. «Era l'inizio di YouTube e stavano presentando il primo iPhone», ricorda. «Fu lui a propormi di realizzare cortometraggi di non più di due minuti per i piccoli schermi». Poi aggiunge: «La prima selezione era di 18 film, adesso sono diventati quasi 50. Abbiamo cambiato anche il titolo, ma Green Porno è talmente potente che qualunque film faccia come regista viene chiamato così».