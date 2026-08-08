Premiata l'attrice Virginie Efira

Vincitrice del César nel 2023 per il suo ruolo in "Revoir Paris" di Alice Winocour, Virginie Efira (49 anni) si è affermata negli ultimi anni come una delle figure di spicco del cinema francofono. Ha recitato, in particolare, sotto la regia di Paul Verhoeven ("Benedetta", "Elle") e Justine Triet ("Victoria", "Sibyl").

A Locarno, l’attrice presenta anche "Soudain", il nuovo film del regista giapponese Ryusuke Hamaguchi, per il quale quest’anno ha vinto il premio come migliore attrice al Festival di Cannes. Si tratta del primo lungometraggio in lingua francese del cineasta giapponese.