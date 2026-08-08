Cerca e trova immobili
Segnalaci
LOCARNO

Un (ultimo) grande ruolo per Jean-Luc Bideau

L'attore svizzero riceve il Pardo speciale alla carriera mentre si confronta con un ruolo che riflette la sua vita e le sue fragilità.
Un (ultimo) grande ruolo per Jean-Luc Bideau
Aardvark Film Emporium
Fonte Tania Buri, Keystone-ATS
di Redazione
Un (ultimo) grande ruolo per Jean-Luc Bideau
L'attore svizzero riceve il Pardo speciale alla carriera mentre si confronta con un ruolo che riflette la sua vita e le sue fragilità.

LOCARNO - "Ah que le bonheur est proche" di François-Christophe Marzal, verrà presentato in prima mondiale al Locarno Film Festival domani. Domani l'attore romando Jean-Luc Bideau riceverà un Pardo speciale alla carriera. Per il regista, questo film è prima di tutto un omaggio a uno dei grandi giganti del cinema svizzero.

Bideau vi incarna un attore ottantenne che crede di aver finalmente trovato in Don Chisciotte il ruolo giusto per il suo addio al grande schermo. Ma la sua memoria vacilla, le allucinazioni si moltiplicano e la produzione ingaggia una controfigura per anticipare un'eventuale fallimento. Convinto che questo alter ego cerchi di rubargli il posto, l'attore sprofonda progressivamente in un delirio in cui realtà, ricordi e fantasmi si confondono.

"Sono davvero felice che [Jean-Luc Bideau] venga riconosciuto e premiato in un contesto prestigioso come quello di Locarno", confida François-Christophe Marzal in un'intervista a Keystone-ATS. Il film accompagna quasi simbolicamente questo riconoscimento, offrendo all'attore ottantaseienne un ruolo che dialoga con il suo stesso percorso.

Carriera ricca

"Jean-Luc è spesso stato associato ai suoi ruoli popolari o comici, mentre la sua carriera ha una ricchezza straordinaria. Questo riconoscimento è pienamente meritato", prosegue Marzal.

Nonostante il film parli di vecchiaia, memoria e scomparsa, il regista rifiuta di farne un dramma. "Non è né una tragedia né una commedia", riassume. "Volevamo rimanere alla frontiera fra i generi. Il personaggio perde le sua facoltà e si avvicina alla morte, ma non volevamo cadere nel pathos."

Per raggiungere questo obiettivo, il regista confonde volutamente i punti di riferimento. Lo spettatore non sa per molto tempo se ciò che vede appartenga alla realtà o all'immaginario del protagonista, un espediente ispirato in particolare a "Nulla è come sembra" ("The Father", 2020) di Florian Zeller, con Anthony Hopkins nel ruolo di un uomo affetto da Alzheimer.

"Partiamo sempre dal principio che quello che vede il personaggio è vero", spiega Marzal. "Come lui, lo spettatore perde i suoi punti di riferimento. Un'altra regola di regia è quella di non trasformare mai il personaggio in una vittima. "Non volevamo che assumesse un atteggiamento lamentoso. È sempre sulla difensiva. Pensa che sia il mondo a giocargli brutti scherzi".

La svolta

Il progetto, tuttavia, ha rischiato sul serio di non vedere mai la luce. Bideau nutriva da una decina d'anni il desiderio di fare un film, ma le prime versioni della sceneggiatura, molto diverse da quella che alla fine sarebbe arrivata sul grande schermo, non riuscivano a trovare la forma giusta.

La svolta avviene nel 2022, dopo le morti consecutive di Alain Tanner e Jean-Luc Godard. Per Marzal, queste scomparse ricordano in modo brusco che Bideau è diventato uno degli ultimi grandi testimoni della Nouvelle Vague, nella sua versione romanda.

"Ci siamo detti che bisognava ricominciare da capo", racconta il regista. "Insieme allo sceneggiatore Nicolas Frey, abbiamo scartato tutte le vecchie versioni. Conoscevamo molto bene Jean-Luc, la sua vita, la sua filmografia, le sue interviste. Ognuno di noi ha scritto quattro scene che ci facevano ridere pensando a lui, poi abbiamo assemblato il tutto come in un 'cadavre exquis' (gioco collettivo surrealista, ndr.)."

In quattro settimane, i due autori hanno dato vita a una nuova sceneggiatura, "scritta quasi tutta d'un fiato", che è stata poi rielaborata per diventare il film attuale. Il personaggio si ispira ampiamente a Bideau, alla sua carriera, alle sue abitudini e ad alcune delle sue fragilità, senza mai confondersi con lui: un gioco di specchi tra realtà e finzione.

La questione della memoria attraversa naturalmente l'intera narrazione. Marzal sottolinea tuttavia che le difficoltà nel ricordare i propri testi, evocate nel film, non sono comparse con l'avanzare dell'età di Bideau. "Ha sempre avuto una memoria labile", racconta il regista. "Spesso gli servivano tre o quattro riprese per imparare un testo. Cominciava a recitare alla quinta e diventava davvero bravo verso l'ottava."

Imprevisti

Le riprese hanno anch'esse dovuto fare i conti con degli imprevisti. Programmate in estate 2024, sono state rinviate di un anno dopo che Bideau si è fratturato la gamba. Il suo bastone, visibile sullo schermo, non era una messa in scena ma una necessità. Marzal racconta addirittura di aver scoperto più tardi che l'attore si era di nuovo rotto la gamba senza dirglielo immediatamente.

"Ah que le bonheur est proche", il titolo del film, è preso in prestito da "La Salamandra" di Alain Tanner che ha lanciato Bideau all'inizio degli anni '70. Nel film originale, aggiunge: "Prima di tirare le cuoia, il capitalismo (...) farà ancora passare un bel po' di guai a tanta gente". Un cenno alle origini di una carriera celebrata a Locarno.

Il regista sorride quando gli si chiede se questo sarà l'ultimo film di Bideau. "Mi ha già chiesto quale sarebbe il seguito. Ci scherziamo sopra, chi lo sa...". Si rammarica tuttavia del fatto che i vincoli assicurativi rendano oggi molto difficile l'ingaggio di attori anziani, in particolare in Francia, dove Bideau non può più essere assicurato per le riprese.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
jean-luc bideaulocarno film festival
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre
LIVE
SVIZZERA
2 gior
20
44

«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante
LIVE
ASCONA
1 gior

Ragazzo trovato morto nella terrazza di un ristorante

Crolla il palco al Monte Verità: «È stato come un'onda»
LIVE
LOCARNO
1 gior
132

Crolla il palco al Monte Verità: «È stato come un'onda»

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test
LIVE
MEZZOVICO-VIRA
18 ore
113
252

Incidente in scooter per il deputato leghista Andrea Censi: positivo all’alcol test

È morto Francesco Guccini
LIVE
ITALIA
2 gior
19

È morto Francesco Guccini

Lettera da brividi per Lara Gut-Behrami
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
26
96

Lettera da brividi per Lara Gut-Behrami

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva
LIVE
CANTONE
16 ore
140

Alcol test positivo per il granconsigliere Censi: c'è la recidiva

Controlli a tappeto sui distributori di benzina: applicavano prezzi truccati
LIVE
CONFINE
2 gior
47
84

Controlli a tappeto sui distributori di benzina: applicavano prezzi truccati

Schianto frontale dopo un sorpasso
LIVE
GRIGIONI
1 gior

Schianto frontale dopo un sorpasso

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa
LIVE
MURALTO
21 ore
12
49

Fugge durante un controllo: nella borsa droga e un’arma ad aria compressa

Allerta canicola prorogata fino a Ferragosto
LIVE
CANTONE
2 gior
26
191

Allerta canicola prorogata fino a Ferragosto

Si tuffano e finiscono all'ospedale
LIVE
VERZASCA
1 gior

Si tuffano e finiscono all'ospedale

Ecco i primi temporali
LIVE
SOTTOCENERI
1 gior
9
43

Ecco i primi temporali

Un pilastro che scricchiola: «Oggi la pensione non è più sufficiente a garantire una sicurezza finanziaria»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
32
80

Un pilastro che scricchiola: «Oggi la pensione non è più sufficiente a garantire una sicurezza finanziaria»

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione
LIVE
SANT'ANTONINO
20 ore
47
105

Esibizionista nel sottopassaggio della stazione

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina
LIVE
GRIGIONI
17 ore
5

Troppo caldo anche a 3'600 metri: chiude il rifugio vicino al Bernina

Ciclista sull'A2 intercettato dalla polizia
LIVE
LUGANESE
2 gior
46
95

Ciclista sull'A2 intercettato dalla polizia

«Non ho mai pianto per me, solo per i miei genitori»
LIVE
ARBEDO-CASTIONE
3 gior
26
154

«Non ho mai pianto per me, solo per i miei genitori»

La situazione del Lago Maggiore è «estremamente critica»
LIVE
CANTONE
2 gior
16
56

La situazione del Lago Maggiore è «estremamente critica»

Un caldo sbriciola-record
LIVE
CANTONE
19 ore
6
31

Un caldo sbriciola-record

Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino
LIVE
CANTONE
3 gior
13

Eclissi solare del 12 agosto: dove vederla in Ticino

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi
LIVE
CANTONE
1 gior
4
22

L'esperto spiega come guardare l'eclissi senza rischi per gli occhi

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»
LIVE
SVIZZERA / ITALIA
1 gior
110
333

Su Crans-Montana «la Svizzera sta dando il peggio di sé»

Sale vuote e catene alle porte del MAT: «Grazie alla Città per la chiusura mentale e culturale»
LIVE
LUGANO
1 gior
55
82

Sale vuote e catene alle porte del MAT: «Grazie alla Città per la chiusura mentale e culturale»

Perde il controllo dell'escavatrice: operaio muore a 39 anni
LIVE
VALLESE
2 gior

Perde il controllo dell'escavatrice: operaio muore a 39 anni

In difficoltà nel Lemano, fa il morto...e si salva
LIVE
GINEVRA
2 gior

In difficoltà nel Lemano, fa il morto...e si salva

«I miei giocattoli»: Ronaldo apre le porte del suo garage da sogno
LIVE
CR7
2 gior
22
70

«I miei giocattoli»: Ronaldo apre le porte del suo garage da sogno

C'è un nuovo branco di lupi in Ticino
LIVE
CANTONE
2 gior
28
142

C'è un nuovo branco di lupi in Ticino

«Ho fatto tutto 10 anni in ritardo, oggi preferisco stare in fattoria con i miei animali»
LIVE
LOCARNO FILM FESTIVAL
2 gior
28

«Ho fatto tutto 10 anni in ritardo, oggi preferisco stare in fattoria con i miei animali»

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera
LIVE
SVIZZERA
1 gior
20
46

Il Reno senza più acqua: allarme rosso per l'economia svizzera

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili
LIVE
CANTONE
1 gior
22
25

Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»
LIVE
SVIZZERA
19 ore
9
52

«Non c'è scusa per i morti di caldo in Svizzera»

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge
LIVE
ROSARIO
18 ore
5

Messi, lutto tremendo: morto papà Jorge

Tentato furto con scasso: arrestati in due
LIVE
LUGANO
2 gior
41

Tentato furto con scasso: arrestati in due

Nicolò Casolini lascia la RSI
LIVE
CANTONE
3 gior
169
395

Nicolò Casolini lascia la RSI

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario
LIVE
EUROPA / SVIZZERA
1 gior
24

Euro Millions ha fatto un nuovo super-milionario

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»
LIVE
CHRISTIAN TRESOLDI
23 ore
3
53

«La Svizzera non ha un esercito, la Svizzera è un esercito»

C'è ancora chi è in fila per il Royal Pop
LIVE
LUGANO
1 gior
7
71

C'è ancora chi è in fila per il Royal Pop

Svizzeri in fuga oltreconfine, lo fanno soprattutto per la casa
LIVE
SVIZZERA
3 gior
110
142

Svizzeri in fuga oltreconfine, lo fanno soprattutto per la casa

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino
LIVE
FIFA
1 gior
11
81

Amante risarcita indebitamente: altri guai per Infantino

«Così non va: se raccontiamo di noi, c'è chi ci guarda storto»
LIVE
CANTONE
2 gior

«Così non va: se raccontiamo di noi, c'è chi ci guarda storto»

Tutto quello che c'è da sapere sulla Street Parade 2026
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
36

Tutto quello che c'è da sapere sulla Street Parade 2026

«Il bosco come lo conosciamo adesso scomparirà»
LIVE
SVIZZERA
2 gior
13
90

«Il bosco come lo conosciamo adesso scomparirà»

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti
LIVE
ITALIA
17 ore
14

Mette la retromarcia e travolge deliberatamente un gruppo di ciclisti: quattro feriti

50 anni fa l'arresto del brigadiere Jean-Louis Jeanmaire
LIVE
SVIZZERA
1 gior
7

50 anni fa l'arresto del brigadiere Jean-Louis Jeanmaire

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate
LIVE
ITALIA
20 ore
1
17

Incendio sul Lago di Garda: oltre 200 persone evacuate

Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo
LIVE
SAN GALLO
2 gior
7

Mandria di mucche attacca e ferisce gravemente un uomo

ULTIME NOTIZIE TICINO
Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger
LIVE
CANTONE
58 min

Scomparso a Verdasio: ricerche per il 67enne Jürg Morger

Ellevel, il benessere da vivere insieme
LIVE
CHIASSO
1 ora

Ellevel, il benessere da vivere insieme

Una domenica con James Gray
LIVE
LOCARNO
1 ora

Una domenica con James Gray

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni
LIVE
CANTONE
1 ora
1

Un figlio fa esplodere in cielo un "Arcobaleno" di emozioni

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione
LIVE
MEZZOVICO
10 ore
63

Traffico ancora bloccato sulla A2, automobilisti in strada e tanta frustrazione

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita
LIVE
MEZZOVICO
11 ore
14

Grave incidente sulla A2: il conducente dell'auto rischia la vita

Un messaggio, 60mila nomi
LIVE
LOCARNO
12 ore
26

Un messaggio, 60mila nomi

Ecco il nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo
LIVE
BELLINZONA
13 ore

Ecco il nuovo centro di accoglienza per richiedenti asilo

Code fino a 10 chilometri al portale sud del San Gottardo
LIVE
AIROLO
14 ore
3

Code fino a 10 chilometri al portale sud del San Gottardo

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti
LIVE
MEZZOVICO
15 ore
14

Auto contro camper sulla A2: il bilancio è di sette feriti