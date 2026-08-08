Un (ultimo) grande ruolo per Jean-Luc Bideau

"Ci siamo detti che bisognava ricominciare da capo", racconta il regista. "Insieme allo sceneggiatore Nicolas Frey, abbiamo scartato tutte le vecchie versioni. Conoscevamo molto bene Jean-Luc, la sua vita, la sua filmografia, le sue interviste. Ognuno di noi ha scritto quattro scene che ci facevano ridere pensando a lui, poi abbiamo assemblato il tutto come in un 'cadavre exquis' (gioco collettivo surrealista, ndr.)."

In quattro settimane, i due autori hanno dato vita a una nuova sceneggiatura, "scritta quasi tutta d'un fiato", che è stata poi rielaborata per diventare il film attuale. Il personaggio si ispira ampiamente a Bideau, alla sua carriera, alle sue abitudini e ad alcune delle sue fragilità, senza mai confondersi con lui: un gioco di specchi tra realtà e finzione.