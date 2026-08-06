LUGANESE
Ciclista sull'A2 intercettato dalla polizia
È accaduto intorno alle 18.10, si stava avviando in direzione di Bellinzona
Ciclista sull'A2 intercettato dalla polizia
LETTORE TIO.CH
Fonte red
Ciclista sull'A2 intercettato dalla polizia
È accaduto intorno alle 18.10, si stava avviando in direzione di Bellinzona
VEZIA - Un ciclista, che per qualche motivo si era immesso nello svincolo autostradale di Lugano-Nord e si stava avviando in direzione di Bellinzona, è stato intercettato intorno alle 18.10 di giovedì da una pattuglia della Polizia cantonale.
La scena non è sfuggita a un lettore di passaggio, che ha visto gli agenti intervenire per bloccare lo sportivo, che si era cacciato in una situazione decisamente pericolosa (in primis per sé, ma anche per gli altri utenti della strada).
Non sono chiari i motivi della "invasione di campo" del ciclista, probabilmente un turista straniero.
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