«I miei giocattoli»: Ronaldo apre le porte del suo garage da sogno

Tra i pezzi più pregiati spicca la rarissima Bugatti Centodieci, prodotta in soli dieci esemplari e valutata intorno ai 9,9 milioni di dollari. Nel garage di CR7 trovano spazio anche una Bugatti Chiron e una Veyron, oltre a una ricca selezione di Ferrari, che include modelli iconici come 599 GTO, 599 GTB Fiorano, F430, Monza SP1 e Daytona SP3.

Ma non solo. Perché l’elenco dei bolidi è impressionante: una McLaren Senna, una Lamborghini Aventador, una Porsche 911 Turbo S, diversi modelli Mercedes-AMG, oltre alle Bentley Continental GT e Flying Spur e alle lussuose Rolls-Royce Phantom e Cullinan. In passato Ronaldo ha spiegato di considerare molte di queste vetture più come opere da collezione e investimenti che semplici mezzi di trasporto.