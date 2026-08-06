«I miei giocattoli»: Ronaldo apre le porte del suo garage da sogno
Il fuoriclasse portoghese mostra sui social una parte della sua incredibile collezione di supercar: dalla Bugatti Centodieci alle Ferrari più esclusive. Nel weekend atteso anche il matrimonio con Georgina.
Il fuoriclasse portoghese mostra sui social una parte della sua incredibile collezione di supercar: dalla Bugatti Centodieci alle Ferrari più esclusive. Nel weekend atteso anche il matrimonio con Georgina.
FUNCHAL - Cristiano Ronaldo apre le porte del suo garage da sogno. Il fuoriclasse portoghese ha mostrato ai suoi milioni di follower su Instagram una parte della sua straordinaria collezione di auto di lusso, accompagnando le immagini con una didascalia tanto semplice quanto eloquente: «I miei giocattoli».
La passione per i motori accompagna da anni il 41enne, che nel tempo ha messo insieme una delle collezioni private più esclusive al mondo. Il valore complessivo non è mai stato reso noto, ma secondo diverse stime supera ampiamente le decine di milioni di franchi.
Tra i pezzi più pregiati spicca la rarissima Bugatti Centodieci, prodotta in soli dieci esemplari e valutata intorno ai 9,9 milioni di dollari. Nel garage di CR7 trovano spazio anche una Bugatti Chiron e una Veyron, oltre a una ricca selezione di Ferrari, che include modelli iconici come 599 GTO, 599 GTB Fiorano, F430, Monza SP1 e Daytona SP3.
Ma non solo. Perché l’elenco dei bolidi è impressionante: una McLaren Senna, una Lamborghini Aventador, una Porsche 911 Turbo S, diversi modelli Mercedes-AMG, oltre alle Bentley Continental GT e Flying Spur e alle lussuose Rolls-Royce Phantom e Cullinan. In passato Ronaldo ha spiegato di considerare molte di queste vetture più come opere da collezione e investimenti che semplici mezzi di trasporto.
L’attaccante dell’Al-Nassr continua a essere uno degli sportivi più ricchi e pagati del pianeta. Nell’ultima stagione ha collezionato 37 presenze ufficiali, mettendo a segno 30 gol e 3 assist, mentre ai Mondiali del 2026 ha realizzato tre reti in cinque partite.
Sul fronte privato, intanto, cresce l’attesa per un altro grande evento. Secondo le indiscrezioni, nel fine settimana Ronaldo dovrebbe sposare la compagna Georgina Rodríguez nella sua Madeira. I due stanno insieme dal 2017 e sono ufficialmente fidanzati dal 2025.