Un ex bianconero all'Ajoie
La squadra giurassiano ha annunciato l'arrivo di Daniel Carr. L'attaccante canadese ha firmato un contratto di un anno.
PORRENTRUY - Dopo una sola trascorsa in Nordamerica, l'ex bianconero Daniel Carr fa il proprio ritorno in Svizzera. Il 34enne attaccante canadese ha infatti firmato un contratto di una stagione con l'Ajoie.
Carr proviene dai Milwaukee Admirals (AHL), squadra con cui l'anno scorso ha totalizzato 31 punti (16 gol) in 49 partite. In Svizzera l'ala, che anche a Porrentruy vestirà la maglia numero 7, ha difeso per 5 stagioni i colori bianconeri, disputando 185 incontri e mettendo a segno 155 punti (75 reti). «Daniel è un giocatore che può essere impiegato in tutte le situazioni, sia in power-play che in box-play», ha commentato il DS giurassiano Julien Vauclair. «Conosce molto bene anche il campionato e ha spesso fatto tremare le reti nella nostra lega».
𝐃𝐚𝐧𝐢𝐞𝐥 𝐂𝐚𝐫𝐫 𝐚𝐫𝐫𝐢𝐯𝐞 𝐞𝐧 𝐀𝐣𝐨𝐢𝐞 💥— Hockey-Club Ajoie (@HC_Ajoie_off) August 6, 2026
Le HC Ajoie est ravi d’annoncer la signature de son 6e étranger Daniel Carr. Le Canadien de 34 ans arrive à Porrentruy en provenance des Milwaukee Admirals, pensionnaires de AHL. pic.twitter.com/88kAbYe1z3