Un ex bianconero all'Ajoie

Carr proviene dai Milwaukee Admirals (AHL), squadra con cui l'anno scorso ha totalizzato 31 punti (16 gol) in 49 partite. In Svizzera l'ala, che anche a Porrentruy vestirà la maglia numero 7, ha difeso per 5 stagioni i colori bianconeri, disputando 185 incontri e mettendo a segno 155 punti (75 reti). «Daniel è un giocatore che può essere impiegato in tutte le situazioni, sia in power-play che in box-play», ha commentato il DS giurassiano Julien Vauclair. «Conosce molto bene anche il campionato e ha spesso fatto tremare le reti nella nostra lega».