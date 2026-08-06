Ecatombe di teste di serie a Montréal
Il Masters 1000 canadese ha perso tre delle sue stelle con le eliminazioni di Zverev e Medvedev, e il forfait di Auger-Aliassime.
TENNIS - Giornata nera per il Masters 1000 di Montréal, che nella notte svizzera ha perso tre dei suoi principali protagonisti. Alexander Zverev e Daniil Medvedev sono stati eliminati, mentre Félix Auger-Aliassime è stato costretto al ritiro per infortunio.
Il tedesco Zverev, testa di serie numero uno e fresco vincitore del Roland-Garros, è stato sconfitto all’esordio dall’olandese Tallon Griekspoor con il punteggio di 6-7 (3/7), 6-2, 6-4 dopo due ore e 34 minuti di gioco. Per il numero tre del mondo si tratta della prima sconfitta dopo la finale di Wimbledon contro Jannik Sinner.
Poco prima era arrivato il forfait del canadese Félix Auger-Aliassime, testa di serie numero due, costretto a rinunciare al torneo di casa per un infortunio alla schiena accusato in allenamento. «È stato abbastanza improvviso», ha spiegato il giocatore, sottolineando di non essere riuscito nemmeno a servire durante il riscaldamento.
Eliminato anche Daniil Medvedev, ex numero uno mondiale, battuto in due set dall’olandese Botic Van de Zandschulp con il punteggio di 6-3, 7-6 (7/5). Un risultato che conferma una giornata favorevole agli outsider.
Griekspoor, numero 69 del ranking, accede così al terzo turno, dove affronterà il vincitore della sfida tra l’italiano Matteo Arnaldi e l’ungherese Fabian Marozsan. «Non mi aspettavo di giocare bene, ma nemmeno così male», ha ammesso Zverev dopo il match.
Fin dall'inizio il torneo ha dovuto fare i conti con le assenze di Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. L'uscita di scena dei favoriti rappresenta quindi un ulteriore colpo per gli organizzatori. «Non mentirò, speravamo che Félix vincesse almeno qualche partita qui a Montréal», ha dichiarato la direttrice Valérie Tetreault.