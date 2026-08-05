Figo scarica Infantino: «Deve andarsene. Subito»

L'attacco diventa ancora più duro nelle righe successive. «Ho incontrato molti truffatori durante la mia carriera, ma quello che ho visto negli ultimi dieci giorni è il comportamento più subdolo, egoista e inaccettabile a cui abbia mai assistito», scrive Figo. Nel mirino c'è soprattutto il tentativo di cedere una quota della FIFA a investitori privati, un'operazione che, secondo l'ex campione portoghese, sarebbe stata portata avanti senza la necessaria trasparenza e con il solo obiettivo di favorire interessi personali.

Il progetto, annunciato a sorpresa dalla FIFA la scorsa settimana, prevedeva la creazione di una nuova società commerciale aperta a capitali esterni. Di fronte alla forte opposizione di numerose federazioni e dell'UEFA, Infantino è però stato costretto a fare marcia indietro. Per Figo, tuttavia, il danno ormai è fatto: «Chi cerca di imporre cambiamenti di questa portata solo per arricchire sé stesso e i propri amici appartiene al passato e non può far parte del futuro del calcio».