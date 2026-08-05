Arbitri contro FTC, la frattura si allarga

Nel nuovo intervento, il gruppo respinge alcune ricostruzioni della Federazione e precisa che «Scossa-Baggi e Clerici non sono i promotori dell’iniziativa», bensì i rappresentanti di una posizione condivisa. Viene inoltre ribadito che la contestazione non riguarda il ritorno a precedenti gestioni o figure del passato, ma «la fiducia nella conduzione dell’attuale Sezione arbitrale».

Secondo i firmatari, la risposta della FTC avrebbe evitato di affrontare nel merito le questioni sollevate, concentrandosi invece su aspetti personali e su ricostruzioni ritenute non pertinenti. L’obiettivo, spiegano, resta quello di ottenere «un sistema più trasparente e più collegiale».