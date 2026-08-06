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Il Lugano non può sbagliare

Alle 20.30 i bianconeri scenderanno in campo contro NSÍ Runavík per l'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Conference League
Il Lugano non può sbagliare
Freshfocus
di Fabrizio BerettaGiornalista
Il Lugano non può sbagliare
Alle 20.30 i bianconeri scenderanno in campo contro NSÍ Runavík per l'andata del terzo turno di qualificazione alla prossima Conference League
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Dopo aver vinto tutte le partite disputate finora, due in campionato e due in Europa, il Lugano tornerà in campo questa sera all'AIL Arena con l'obiettivo di indirizzare subito il doppio confronto di Conference League contro il NSÍ Runavík, formazione delle Isole Faroe. Un doppio impegno, valido per il terzo turno di qualificazione, sulla carta scontato... Gli uomini di Mattia Croci-Torti partono nettamente favoriti grazie a una rosa di qualità nettamente superiore. Basti pensare che alcuni giocatori avversari non sono neppure professionisti e affiancano al calcio un normale lavoro quotidiano.

Considerando che siamo appena all'inizio della stagione, i ticinesi arrivano all'appuntamento odierno in un buon momento di forma. Gli alti e bassi palesati sin qui, a livello di gioco, sono del tutto normali quando si parla di calcio di luglio e agosto. Dal canto suo il Runavík giungerà all'AIL Arena con il vento in poppa, dopo aver imbastito una bella rimonta nel turno precedente. In seguito alla sconfitta casalinga per 2-0, gli isolani sono andati a prendersi la qualificazione in Slovenia sul campo del Koper, imponendosi ai rigori. Un'iniezione di fiducia che difficilmente sarà comunque sufficiente per impensierire Steffen e compagni.

Ricordiamo che se i bianconeri raggiungeranno i playoff di Conference League affronteranno la perdente tra Maccabi Tel Aviv e CSKA Sofia, nell'ultimo duello con vista sulla fase a campionato della competizione (20 agosto l'andata, 27 agosto il ritorno).

Salendo in Europa League, il Thun affronterà in casa (alle 20) gli islandesi de Vikingur Reykjavik, in un match valido per il terzo turno di qualificazione. Rimanendo invece allo stesso stadio del Lugano, Sion e San Gallo cominceranno il loro percorso in trasferta, contro rispettivamente gli armeni del Noah (ore 18) e i moldavi dello Sheriff Tiraspol (19).

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