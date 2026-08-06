Il Lugano non può sbagliare

Considerando che siamo appena all'inizio della stagione, i ticinesi arrivano all'appuntamento odierno in un buon momento di forma. Gli alti e bassi palesati sin qui, a livello di gioco, sono del tutto normali quando si parla di calcio di luglio e agosto. Dal canto suo il Runavík giungerà all'AIL Arena con il vento in poppa, dopo aver imbastito una bella rimonta nel turno precedente. In seguito alla sconfitta casalinga per 2-0, gli isolani sono andati a prendersi la qualificazione in Slovenia sul campo del Koper, imponendosi ai rigori. Un'iniezione di fiducia che difficilmente sarà comunque sufficiente per impensierire Steffen e compagni.