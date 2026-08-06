La FIFA fa quadrato attorno a Infantino

La presa di posizione arriva dopo il clamoroso passo indietro sul progetto di cedere a investitori privati una quota dei diritti commerciali dei Mondiali. Proprio Grafström, in una mail interna trapelata nei giorni scorsi, aveva definito quanto accaduto una «triste e deplorevole serie di eventi», riconoscendo che la FIFA aveva gestito male il processo e dando l'impressione di escludere sia il Consiglio sia le federazioni membri dalle decisioni.

Nonostante il tentativo di ricompattare il fronte interno, il clima attorno a Infantino resta tutt'altro che sereno. Le contestazioni, soprattutto dall'Europa, continuano infatti a crescere e la vicenda rischia di pesare sul futuro politico del presidente, alla guida della FIFA ormai da un decennio.