Quando Campione era la «piccola Montecarlo». Rivive il Circuito più piccolo del mondo
Dal 3 al 6 settembre la seconda edizione della rievocazione storica riporta in scena il celebre circuito con 120 vetture, eventi collaterali e tante novità
Dal 3 al 6 settembre la seconda edizione della rievocazione storica riporta in scena il celebre circuito con 120 vetture, eventi collaterali e tante novità
CAMPIONE D'ITALIA - Campione d’Italia riscopre la sua storia motoristica con la rievocazione del celebre circuito, un evento che affonda le radici negli anni Trenta e che oggi torna a vivere in chiave moderna. A raccontarne origini, significato e novità sono Ermanno De Angelis e Nunzia Del Gaudio, co-organizzatori della manifestazione.
«Il circuito di Campione nasce nel 1937 ed era denominato il circuito più piccolo del mondo», spiega De Angelis. Con i suoi circa 1.150 metri di lunghezza, quella fu un’edizione unica, seguita da una seconda nel 1946 dopo la pausa bellica.
«Furono solo due le edizioni che si svolsero qui a Campione, ma fu una gara molto importante», sottolinea. Alla competizione parteciparono piloti del calibro di Tazio Nuvolari e Villoresi, contribuendo a darle prestigio internazionale. La prima edizione vide il dominio delle Maserati, che occuparono tutti e tre i gradini del podio, in una gara riservata a monoposto da 1.500 cm³. «Si racconta di circa 10.000 spettatori», aggiunge.
La particolarità del circuito era legata anche al contesto geografico e simbolico. «Veniva chiamata la piccola Montecarlo», racconta De Angelis, «per la sua conformazione e per il legame tra lago, casinò e territorio, simile a quello di località come Sanremo e Montecarlo».
Oggi quella tradizione rivive attraverso una rievocazione storica giunta alla sua seconda edizione, in programma dal 3 al 6 settembre 2026. «La formula non è competitiva, ma è un concorso di eleganza dinamico», precisa De Angelis.
Le vetture partecipanti - quest’anno 120, oltre il numero inizialmente previsto - vengono valutate non solo per le loro caratteristiche, ma anche per elementi come l’abbigliamento degli equipaggi, la puntualità e lo spirito con cui prendono parte alla manifestazione. «È un modo per valorizzare la figura del gentleman driver».
Tra i numeri dell’edizione 2026 figurano 57 vetture anteguerra provenienti da diversi Paesi europei, oltre a 20 motociclette e 10 imbarcazioni. «Vogliamo legare la passione per il motorismo ad aspetti culturali, turistici e di valorizzazione del territorio», evidenzia.
Cuore culturale della manifestazione è anche la mostra "Campioni in pista", ospitata presso la Galleria civica Don Sandro Vitalini. «All’interno sono presenti foto originali del 1937 e numerosi oggetti di memorabilia», spiega De Angelis.
Tra le novità di quest’anno spicca il coinvolgimento dei giovani. «Abbiamo portato il circuito di Campione come case history all’interno di un master dell’Università della Svizzera italiana e SUPSI», racconta. Otto stagisti parteciperanno attivamente all’organizzazione dell’evento, sviluppando progetti specifici. «L’obiettivo è far capire che, oltre alla bellezza dei veicoli, esiste un indotto importante legato al turismo e alla cultura».
Un altro focus è dedicato al motorismo storico ticinese, con riferimenti a figure di rilievo come Bruno Pescia, Clay Regazzoni e Silvio Moser. «Pescia fu il primo pilota assunto da Dallara e portò la casa alla prima vittoria», ricorda De Angelis. Per quanto riguarda Regazzoni, saranno presenti vetture significative, tra cui un'Alfa Romeo dotata di comandi al volante, che sarà guidata dal fratello Gianclaudio, detto Dodo.
Il programma culminerà con i tradizionali giri sul circuito, compresi quelli in notturna. Tra le principali novità illustrate da Nunzia Del Gaudio figurano le tribune che saranno installate dal Comune in diversi punti del tracciato, permettendo al pubblico di assistere al passaggio delle vetture in totale sicurezza. La domenica mattina sono previsti gli ultimi passaggi suddivisi per categorie, seguiti dalle premiazioni al nono piano del Casinò di Campione.
La giornata conclusiva sarà arricchita anche dall’esibizione della pattuglia acrobatica We Fly Team di Saronno, che sorvolerà il lago rendendo omaggio alla manifestazione con il tricolore disegnato dai fumi colorati. I riconoscimenti assegnati agli equipaggi, sottolinea Del Gaudio, non premieranno il valore economico delle vetture, ma seguiranno criteri originali e pensati per valorizzare lo spirito dell'evento.
Numerosi anche gli appuntamenti collaterali riuniti sotto il titolo "Aspettando il Circuito di Campione". All'ingresso del paese è già possibile ammirare, all'interno di una grande teca di vetro, una vettura appartenente alla collezione di Silvio Moser, installazione voluta dal Comune per accogliere equipaggi e visitatori. Dall'8 agosto al 10 settembre sarà inoltre esposta all'ingresso del Casinò una Lancia Aurelia B24 Spider del 1956, la stessa vettura che proprio nel 1956 conquistò il Gran Premio d'Onore al Concorso d'Eleganza del Circuito di Campione.
Particolare attenzione è stata riservata anche alla logistica. «Campione è una realtà piccola e non sempre facile da raggiungere», osserva De Angelis. Sono previste soluzioni via lago con collegamenti da Lugano e navette dai parcheggi dedicati. Tra le iniziative rivolte al pubblico più giovane debutta inoltre il Mini GP for Kids. «Abbiamo acquistato 15 piccole Formula 1 elettriche per bambini dai 3 agli 8 anni», conclude.
Per tutti i dettagli relativi al programma della manifestazione, agli eventi collaterali e alle modalità per raggiungere Campione d'Italia durante l'evento, gli organizzatori invitano a consultare il sito circuitocampione.com.