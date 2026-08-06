Quando Campione era la «piccola Montecarlo». Rivive il Circuito più piccolo del mondo

Un altro focus è dedicato al motorismo storico ticinese, con riferimenti a figure di rilievo come Bruno Pescia, Clay Regazzoni e Silvio Moser. «Pescia fu il primo pilota assunto da Dallara e portò la casa alla prima vittoria», ricorda De Angelis. Per quanto riguarda Regazzoni, saranno presenti vetture significative, tra cui un'Alfa Romeo dotata di comandi al volante, che sarà guidata dal fratello Gianclaudio, detto Dodo.