C'è un nuovo branco di lupi in Ticino
Il Dt conferma l'avvistamento tra la Valle di Blenio e la Leventina di due giovani lupi, nati verosimilmente da una coppia già nota. È stato denominato "branco Molare"
Il Dt conferma l'avvistamento tra la Valle di Blenio e la Leventina di due giovani lupi, nati verosimilmente da una coppia già nota. È stato denominato "branco Molare"
BLENIO - C'è ufficialmente un nuovo branco di lupi in Canton Ticino: è stato denominato «branco Molare». Il Dipartimento del territorio conferma «la presenza di almeno due giovani lupi dell'anno, lungo la dorsale alpina compresa tra la sponda orografica destra della valle di Blenio e la sponda orografica sinistra della media e bassa Leventina». Una coppia di lupi era già nota nella regione e la recente riproduzione rappresenta, sottolinea il Dt, la conferma della formazione di un nuovo branco.
Sul sito del Dt si apprende inoltre che il 31 luglio è stata inoltrata una prima richiesta all'UFAM di regolazione proattiva dei branchi di lupo nel nostro cantone. Parere che è atteso entro l'ultima settimana di agosto 2026. «A dipendenza dell'evoluzione della situazione - conclude il Dt - potrebbero seguire altre richieste».