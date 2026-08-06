C'è un nuovo branco di lupi in Ticino

BLENIO - C'è ufficialmente un nuovo branco di lupi in Canton Ticino: è stato denominato «branco Molare». Il Dipartimento del territorio conferma «la presenza di almeno due giovani lupi dell'anno, lungo la dorsale alpina compresa tra la sponda orografica destra della valle di Blenio e la sponda orografica sinistra della media e bassa Leventina». Una coppia di lupi era già nota nella regione e la recente riproduzione rappresenta, sottolinea il Dt, la conferma della formazione di un nuovo branco.