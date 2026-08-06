Mastandrea e l'isolamento come forma di protezione dagli affetti

Albertini dice di avere apprezzato «l'idea dei personaggi, ognuno esistente nella sua terra di mezzo, che si incontravano. E - prosegue - più mi avvicinavo ai personaggi veri, più mi allontanavo da Armonio e da coloro che mi avevano dato l'idea iniziale. Valerio era la crasi perfetta». Anche per il personaggio della mamma di Carlotta «Asia è stata una sorpresa: ci siamo incontrati per parlare del film e abbiamo fatto una lettura che mi ha folgorato, lei era Iolanda. Il look che ha nel film è quello di come era vestita lei il giorno del nostro incontro», racconta ancora il regista.

Quanto a Aurora Cherchi, la sua scelta è nata da un processo più tradizionale con un casting: «Lì c'è stato Valerio che ha fatto la spalla alle bimbe e poi ci siamo guardati e abbiamo detto 'è lei'». Cherchi spiega che «fare il film è stata davvero un'esperienza fantastica, ho dovuto saltare un mese di scuola è stato bello .. ma poi ho recuperato tutto a casa».