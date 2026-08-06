Arrivano i tifosi zurighesi, preparatevi ai disagi stradali
La Polizia annuncia blocchi e deviazioni per il corteo tra la stazione FFS e lo stadio.
LUGANO - Disagi alla circolazione sono previsti a Lugano in occasione della partita di calcio tra FC Lugano e FC Zurigo, in programma domenica 9 agosto 2026 alle ore 14:00 alla AIL Arena, a Cornaredo.
Lo comunica la Polizia della Città di Lugano, precisando che le principali criticità riguarderanno il comparto di Cornaredo e Molino Nuovo, nonché l’asse tra la stazione FFS e via San Gottardo, a causa del corteo della tifoseria ospite.
Dalle ore 12:00 circa e fino alle 13:15 i tifosi del FC Zurigo si sposteranno a piedi verso lo stadio. Già a partire dalle 11:40, il piazzale della stazione di Lugano sarà chiuso al trasporto pubblico.
Il corteo seguirà il seguente percorso: stazione FFS di Lugano, via San Gottardo (nel tratto sud-nord dal tunnel di Besso fino a via Tesserete), via Tesserete, via Torricelli, via Trevano, fino al parcheggio sud dello stadio di Cornaredo.
Lungo queste arterie sarà attivato un blocco totale della circolazione stradale, con tempi di attesa stimati tra i 15 e i 30 minuti.
Al termine della partita, previsto attorno alle ore 16:00, il corteo ripercorrerà lo stesso tragitto in direzione della stazione FFS, causando nuovamente blocchi temporanei e rallentamenti.
Ulteriori disagi potrebbero verificarsi su via Ciani, dove, in funzione dell’afflusso della tifoseria locale, non si esclude una chiusura parziale della strada.
Le autorità invitano gli automobilisti a utilizzare esclusivamente i parcheggi autorizzati e a non lasciare veicoli in aree non idonee: i mezzi in divieto o d’intralcio saranno sanzionati e, se necessario, rimossi.