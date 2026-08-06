La situazione del Lago Maggiore è «estremamente critica»
Mancano meno di 20 centimetri al record storico negativo, c'è un «rischio molto reale» che vada peggio rispetto alle estati di siccità del 2003 e 2022
LOCARNO - Il livello dell'acqua del Lago Maggiore è attualmente inferiore a quello registrato durante le estati di siccità del 2003 e del 2022. Mancano ormai pochi centimetri al minimo storico.
La situazione è «estremamente critica», ha dichiarato Laurent Filippini, responsabile dell'Ufficio ticinese dei corsi d'acqua, su richiesta dell'agenzia Keystone-SDA. In assenza di precipitazioni abbondanti nelle prossime settimane, esiste un «rischio molto reale» di raggiungere nuovi minimi per questo periodo dell'anno o addirittura record storici assoluti.
Come termine di confronto recente viene indicato il 2022, quando il livello del lago continuò a scendere fino alla fine di agosto, ha spiegato Filippini. I principali minimi storici risalgono invece alle estati del 1976 e del 1990.
Alla fine di luglio 1976 fu registrato il valore minimo per quel mese con 192,16 metri sul livello del mare, mentre alla fine di agosto 1990 si raggiunse il minimo assoluto per agosto con 192,09 metri. L'elemento distintivo della situazione attuale è che, nel confronto giornaliero, il livello si colloca già al di sotto delle curve di discesa osservate nel 2003 e nel 2022.
Il deflusso del lago viene ridotto
La gestione della crisi da parte del Cantone si concentra sulla riduzione del deflusso del lago, con l'obiettivo di preservare il più possibile le riserve d'acqua disponibili, ha aggiunto Filippini. Il rilascio verso valle è stato progressivamente diminuito da diverse settimane ed è attualmente inferiore al fabbisogno reale dell'agricoltura, per rallentare l'abbassamento del livello.
Questo processo è regolato dall'Italia attraverso la diga della Miorina a Sesto Calende, in Lombardia. Le autorità italiane e svizzere mantengono un coordinamento costante.
La situazione è aggravata dal fatto che anche i laghi alpini artificiali in Ticino e in Piemonte registrano livelli minimi storici per questo periodo dell'anno. L'evoluzione viene monitorata quotidianamente, con l'obiettivo di conciliare la tutela dell'ambiente con le esigenze dell'approvvigionamento idrico e dell'agricoltura.