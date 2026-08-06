La situazione del Lago Maggiore è «estremamente critica»

Alla fine di luglio 1976 fu registrato il valore minimo per quel mese con 192,16 metri sul livello del mare, mentre alla fine di agosto 1990 si raggiunse il minimo assoluto per agosto con 192,09 metri. L'elemento distintivo della situazione attuale è che, nel confronto giornaliero, il livello si colloca già al di sotto delle curve di discesa osservate nel 2003 e nel 2022.

Il deflusso del lago viene ridotto

La gestione della crisi da parte del Cantone si concentra sulla riduzione del deflusso del lago, con l'obiettivo di preservare il più possibile le riserve d'acqua disponibili, ha aggiunto Filippini. Il rilascio verso valle è stato progressivamente diminuito da diverse settimane ed è attualmente inferiore al fabbisogno reale dell'agricoltura, per rallentare l'abbassamento del livello.