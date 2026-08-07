Febbre da eclissi alle stelle: occhiali introvabili

Da Ottica Bistoletti, dove venivano venduti a 7 franchi, sono già esauriti. Una nuova fornitura potrebbe arrivare martedì, ma al momento non ci sono certezze. Stessa situazione da Ottica Cocchi, dove costavano 4 franchi, e da Ottica Götte, ormai a corto di pezzi. Anche da Ottica Michel, che li vendeva a 10 franchi, non ne è rimasto nemmeno uno. Qui il problema è anche a monte: il fornitore, sommerso dagli ordini, non riesce più a garantire le consegne.

Da Ottica Cottinelli, invece, gli occhiali non sono nemmeno arrivati. Il motivo? L’elevato numero di richieste ha impedito al fornitore di evadere tutti gli ordini. Stessa storia da Ottica Michel di Claudia, dove il fornitore non ha consegnato gli occhiali. Il negozio aveva previsto di venderli a meno di 10 franchi. Per chi invece volesse osservare l’eclissi attraverso un telescopio, c’è anche la possibilità di acquistare un filtro solare specifico: costo, 98 franchi.