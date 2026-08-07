È l'ora del rientro: 10 km ad Airolo
Ma i disagi per chi viaggia in direzione nord iniziano ben prima, almeno dal Mendrisiotto
AIROLO - Ha preso il via uno dei primi fine settimana dedicati principalmente al rientro dei vacanzieri.
Al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo si sono toccati poco prima delle 16 i 10 chilometri di coda, con ritardi di circa un'ora e 50 minuti. L'ingresso autostradale di Airolo è chiuso, mentre è accessibile quello di Quinto. Aperta la corsia Cupra.
In realtà i disagi per chi viaggia in direzione nord iniziano ben prima della Leventina. Già nel Mendrisiotto sono segnalati i primi rallentamenti e il traffico è fortemente rallentato specialmente nel Luganese, fino a Lugano-nord e poi ancora in direzione del Monte Ceneri.
Il traffico in direzione sud prosegue, ma con flusso non paragonabile a quello dei giorni scorsi. Sono 1,5 i chilometri di coda al portale urano, con ritardi di una ventina di minuti.
Chi ha scelto di non percorrere il tunnel, preferendo il passo del San Gottardo, deve prepararsi a un viaggio più lento dello standard: a causa del forte afflusso di veicoli è da calcolarsi un tempo di percorrenza di circa 75 minuti del tratto tra Airolo e Wassen.