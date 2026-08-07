La proposta: isole galleggianti sul Ceresio

L’interrogazione fa riferimento al progetto promosso dall’Associazione Barocco Galleggiante e sviluppato con il coinvolgimento della SUPSI. Oltre alla funzione ambientale, il progetto punta anche su un inserimento paesaggistico curato e su potenziali ricadute in termini di sensibilizzazione ambientale e attrattività turistica. Nel testo vengono poste al Municipio cinque domande. Si chiede innanzitutto se l’esecutivo sia a conoscenza del progetto e se vi siano già stati contatti con i promotori, la SUPSI, il Cantone o altri enti. Viene inoltre sollecitata una valutazione generale dell’iniziativa e della possibilità di sperimentare soluzioni innovative di fitodepurazione, anche approfondendo gli aspetti tecnici, finanziari, ambientali e autorizzativi.

Un ulteriore punto riguarda la potenziale idoneità del comparto di Capolago per una sperimentazione e i benefici attesi non solo sul piano ambientale, ma anche paesaggistico, didattico, ricreativo e turistico. I firmatari chiedono infine se il Municipio intenda avviare contatti con i promotori e con la SUPSI e se sia previsto un confronto con i Comuni di Val Mara, Brusino Arsizio e Riva San Vitale, in considerazione della natura sovracomunale del lago.