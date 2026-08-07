«Un ultimo regalo dopo questo omaggio a Locarno? Che qualcuno mi chiami per un altro film»

Figura di spicco del nouveau cinéma suisse (movimento cinematografico d'avanguardia nato a metà degli anni Sessanta), Bideau ritiene che un'improvvisazione in un film di Michel Soutter abbia avuto un ruolo decisivo nella sua carriera. Regista ginevrino (1932-1991), Soutter era uno dei membri fondatori del Gruppo dei 5 (Groupe 5), insieme ai registi Alain Tanner, Claude Goretta, Jean-Louis Roy e Jean-Jacques Lagrange. Questo collettivo ha incarnato il rinnovamento del cinema romando già dalla fine degli anni Sessanta, con il sostegno della Télévision suisse romande, oggi denominata RTS.

Bideau dà un volto a quell'epoca

«Abbiamo girato quel film, “James ou pas” (1970), che era, come tutti quelli di Soutter, molto poetico e difficile da seguire. Lui mi ha detto: «Fai un'improvvisazione». Così mi sono lanciato con il pallone da calcio, poi ne ho fatta un'altra sul Palazzo Chaillot (edificio in stile Art déco situato in Place du Trocadéro, nel XVI arrondissement di Parigi), improvvisando sul modo in cui si entra lì dentro», spiega.