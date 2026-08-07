Come mantenere il sangue freddo, anche se è l'estate più rovente di sempre

Per questo motivo, durante i periodi più caldi la Croce Verde Lugano adotta una serie di accorgimenti per tutelare il personale. Il responsabile del turno monitora costantemente il carico di lavoro, organizza le pause e, quando necessario, ricorre a equipaggi supplementari per distribuire meglio gli interventi.

Acqua, bevande isotoniche senza zuccheri, gelati e ghiaccioli sono sempre disponibili per gli operatori. Dopo gli interventi più lunghi o impegnativi sono previsti momenti di recupero, con la possibilità di fare una doccia, reidratarsi e, se necessario, essere temporaneamente sostituiti prima di tornare operativi.