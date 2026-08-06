«Ho studiato veterinaria, ora me ne pento», capita a una laureata su tre

Lungo, costoso ma anche estremamente ricercato

L'autore Stefan Wolter, sentito dal Tages-Anzeiger, ritiene alquanto problematico questo fatto, e i motivi sono diversi: è un percorso di studio impegnativo che può durare fino a 7 anni, è particolarmente oneroso per quanto riguarda la retta (è il più caro in assoluto, anche superiore a Medicina) e forma figure professionali molto specializzate e richieste nel mondo professionale svizzero.