Strage di Capodanno, la Svizzera nega all’Italia il ruolo di parte civile

«Tramite l'avvocato svizzero che tutela gli interessi italiani - si legge - è stato presentato un ricorso dettagliato e articolato, che confuta tutte le prospettazioni del giudice che non sono condivise e che sono superate anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo. Pertanto si insiste perché sia ammessa la costituzione di parte civile».