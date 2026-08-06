Perde il controllo dell'escavatrice: operaio muore a 39 anni
L'incidente è avvenuto a oltre 2200 metri di quota durante la manovra di un mezzo pesante.
CRANS-MONTANA - Un operaio 39enne è morto a causa di un incidente sul lavoro mercoledì mattina poco prima delle 10.
Secondo una ricostruzione, mentre manovrava un’escavatrice idraulica su cingoli, l'uomo ha perso il controllo del mezzo su un cantiere situato alla sommità degli impianti di risalita di Cry d'Er, a più di 2200 metri di altitudine.
Nonostante il rapido intervento dei soccorsi, le squadre giunte sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente.
La vittima è un cittadino portoghese di 39 anni.
La Polizia cantonale è stata supportata da diversi partner, tra cui la Polizia intercomunale di Crans-Montana, i soccorritori dell’OCVS 144, un elicottero della REGA con il suo equipaggio e un medico, un elicottero di Air-Glaciers, esperti della SUVA, nonché gli specialisti del CSI di Crans-Montana.