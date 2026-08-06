In difficoltà nel Lemano, fa il morto...e si salva

Avvisati dalla centrale CECAL, i gendarmi della brigata della navigazione sono intervenuti con il supporto di un’imbarcazione del Service d’incendie et de secours. Dopo alcuni minuti di ricerche, l’uomo è stato individuato a circa 500 metri dalla barca, ancora in posizione supina mentre il vento continuava ad allontanarlo.

Recuperato a bordo dell’unità della polizia, ha ricevuto ossigeno prima di essere trasportato allo sbarco della Belotte e quindi al pronto soccorso in ambulanza. La sua vita non è mai stata in pericolo. Gli altri occupanti dell’imbarcazione sono stati riportati a terra e, pur essendo stato offerto loro un sostegno psicologico, non ne hanno fatto uso. La barca è stata restituita al proprietario.