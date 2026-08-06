Le Casse disoccupazione dovrebbero essere (finalmente) tornate alla normalità

Permangono tuttavia effetti indiretti della fase critica. Diverse casse hanno ridotto gli orari di sportello e telefonici per concentrarsi sulla gestione delle pratiche, rendendo più difficile il contatto con i consulenti. Inoltre, i casi più complessi continuano a richiedere tempi più lunghi, come già avveniva prima dell’introduzione del nuovo sistema.

Per far fronte al carico di lavoro, le casse hanno aumentato il personale di circa il 15%, pari a 280 persone. Non è però chiaro quanto di questo incremento sia legato ai problemi tecnici e quanto all’aumento della disoccupazione, che nel luglio di quest’anno ha superato le 139'000 persone, circa 10'000 in più rispetto all’anno precedente, con un tasso del 3,0%.