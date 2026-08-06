Moto rubata e corsa senza casco: schianto mortale nell’area di sosta
La fuga dei due giovani è terminata in tragedia dopo una serie di sorpassi azzardati e il mancato rispetto dell’alt della polizia.
La fuga dei due giovani è terminata in tragedia dopo una serie di sorpassi azzardati e il mancato rispetto dell’alt della polizia.
ZURIGO - Era stata rubata la sera prima nel canton Zugo la motocicletta sulla quale, questa mattina, due giovani algerini di 25 e 26 anni hanno perso la vita in un grave incidente nell’area di sosta di Oberengstringen, nel canton Zurigo.
Erano circa le 6 quando i due stavano percorrendo la A3 nei pressi di Urdorf, effettuando sorpassi azzardati sia a destra sia a sinistra. A destare l’attenzione della polizia anche il fatto che il conducente viaggiasse senza casco.
Una pattuglia, impegnata sull’autostrada A3 all’altezza di Urdorf Nord, ha quindi intimato al conducente di fermarsi, azionando i lampeggianti e le luci d’emergenza. Il motociclista, però, ha ignorato l’ordine e ha proseguito la sua corsa, imboccando l’autostrada A1H in direzione di Zurigo. Poco dopo, i due hanno raggiunto l’area di sosta di Oberengstringen. È lì che la fuga si è trasformata in tragedia.
Stando a una prima ricostruzione fornita dalle autorità, durante l’ingresso nell’area di sosta la motocicletta ha urtato leggermente il marciapiede. Il conducente ha perso il controllo e la moto si è schiantata lateralmente contro un rimorchio parcheggiato. Nell’impatto, i due sono stati sbalzati sotto un altro camion in sosta. Le ferite riportate erano gravissime e per entrambi non c’è stato nulla da fare.
Durante le indagini, gli agenti hanno inoltre sequestrato della merce sospettata di essere stata rubata. La sua provenienza è attualmente oggetto di ulteriori accertamenti.
Le circostanze esatte dell'incidente sono oggetto di indagine da parte della polizia cantonale di Zurigo, in collaborazione con la procura.
Insieme alla polizia cantonale di Zurigo, sono intervenuti i pompieri della base di Dietikon, i servizi di soccorso dell'ospedale di Limmattal e della Zurich Protection & Rescue, un elicottero di soccorso dell'Alpine Air Ambulance (AAA) e un ispettore dei pompieri.
Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.
Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.
Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!