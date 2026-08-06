Moto rubata e corsa senza casco: schianto mortale nell’area di sosta

Una pattuglia, impegnata sull’autostrada A3 all’altezza di Urdorf Nord, ha quindi intimato al conducente di fermarsi, azionando i lampeggianti e le luci d’emergenza. Il motociclista, però, ha ignorato l’ordine e ha proseguito la sua corsa, imboccando l’autostrada A1H in direzione di Zurigo. Poco dopo, i due hanno raggiunto l’area di sosta di Oberengstringen. È lì che la fuga si è trasformata in tragedia.

Stando a una prima ricostruzione fornita dalle autorità, durante l’ingresso nell’area di sosta la motocicletta ha urtato leggermente il marciapiede. Il conducente ha perso il controllo e la moto si è schiantata lateralmente contro un rimorchio parcheggiato. Nell’impatto, i due sono stati sbalzati sotto un altro camion in sosta. Le ferite riportate erano gravissime e per entrambi non c’è stato nulla da fare.