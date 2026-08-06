Voleva rubare un'auto per portarla in Francia: non ce l'ha fatta

Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale bernese, l’intervento è avvenuto poco dopo l’1.20 di mercoledì 5 agosto, in seguito alla segnalazione di segni di effrazione e rumori sospetti provenienti da un garage in Spärstrasse. La pattuglia intervenuta ha fatto ingresso nell’edificio, dove ha sorpreso un uomo intento a utilizzare alcune chiavi d’auto sottratte sul posto per aprire un veicolo. L’individuo è stato fermato all’interno del garage sotto la minaccia dell’arma di servizio e non ha opposto resistenza.

Dai primi accertamenti emerge che il sospetto avrebbe pianificato di rubare un’auto per poi dirigersi in Francia. Un’inchiesta è stata aperta per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.