Voleva rubare un'auto per portarla in Francia: non ce l'ha fatta
L'uomo è stato pizzicato nelle prime ore di mercoledì in un garage di Port (BE)
PORT - Un uomo è stato arrestato nella notte tra martedì e mercoledì a Port (BE), dopo essere stato colto in flagrante mentre tentava un furto all’interno di un garage. Il Ministero pubblico ha richiesto la detenzione provvisoria presso il Tribunale delle misure coercitive, mentre le indagini sono ancora in corso.
Secondo quanto comunicato dalla Polizia cantonale bernese, l’intervento è avvenuto poco dopo l’1.20 di mercoledì 5 agosto, in seguito alla segnalazione di segni di effrazione e rumori sospetti provenienti da un garage in Spärstrasse. La pattuglia intervenuta ha fatto ingresso nell’edificio, dove ha sorpreso un uomo intento a utilizzare alcune chiavi d’auto sottratte sul posto per aprire un veicolo. L’individuo è stato fermato all’interno del garage sotto la minaccia dell’arma di servizio e non ha opposto resistenza.
Dai primi accertamenti emerge che il sospetto avrebbe pianificato di rubare un’auto per poi dirigersi in Francia. Un’inchiesta è stata aperta per chiarire la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità.