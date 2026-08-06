L'online cresce, il "non-food" arranca: è un commercio al dettaglio a due velocità

Di fronte a questo scenario l'organizzazione alza la voce e chiede un intervento deciso del mondo politico per garantire parità di condizioni e sostenere il commercio fisico, ritenuto essenziale per la coesione sociale e l'occupazione. Swiss Retail Federation ha stilato un catalogo di richieste indirizzato a Confederazione, cantoni e comuni: tra le misure invocate figurano la liberalizzazione degli orari di apertura per adeguarsi alle nuove abitudini dei consumatori; il miglioramento dell'accessibilità ai centri urbani, con garanzia di parcheggio a prezzi accessibili; la semplificazione e accelerazione delle procedure edilizie, per consentire investimenti, ristrutturazioni e ammodernamenti più rapidi; la riduzione degli oneri burocratici e delle tasse sulle superfici di vendita; e il blocco di qualsiasi aggravio fiscale, in particolare attraverso aumenti dell'IVA o ulteriori oneri salariali.